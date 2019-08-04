https://static.news.ru/photo/a824406a-b691-11e9-accd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

15 млн россиян могут перейти в статус безработных после того, как их профессии окажутся невостребованными на рынке труда. Об этом заявил член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин.

У нас порядка 15 миллионов человек работают в профессиях, не требующих никакой квалификации. Это продавцы, охранники, водители. Очевидно, что это труд скоро будет не востребован, — рассказал он в беседе с « URA.RU ».

По его мнению, такая тенденция наблюдается во всём мире. В качестве примера депутат привёл сокращение штата Сбербанка, а также установку специальных аппаратов вместо продавцов.

Ранее ВНИИ труда назвал дефицитные в России профессии. Среди них — специалисты в области сельского и лесного хозяйства, а также рыболовства и рыбоводства, писал News.ru.