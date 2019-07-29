Министерству промышленности и торговли РФ предлагают разработать дополнительные меры защиты покупателей, обязав продавцов информировать о ценах на ремонт основных узлов смартфонов при покупке нового устройства. С соответствующей инициативой (текст есть в распоряжении News.ru) к главе ведомства обратился депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов. По его мнению, данная мера станет стимулом для производителей и сервисов к снижению стоимости гарантийных и постгарантийных ремонтов устройств и защитит потребителей от неоправданных расходов.

Депутат констатирует, что на отечественном рынке представлен широкий спектр гаджетов. Цена на устройства колеблется от 2–3 тысяч рублей до нескольких сотен. Параллельно с рынком продажи новых устройств также стремительно развивается рынок ремонта смартфонов, отмечает он.

Любой, кто хоть единожды сталкивался с необходимостью ремонта своего смартфона, удивлялся стоимости работ и запасных частей. Порой цена на замену экрана на смартфоне экономкласса может составлять до трёх четвертей стоимости нового аппарата. Можно предположить, что продавцы недорогих телефонов умышленно снижают цены на популярные модели с учётом того, что последующий неизбежный ремонт аппарата принесёт им дополнительную сверхприбыль, — говорится в документе.

Чаще всего пользователи обращаются в ремонтную мастерскую, чтобы заменить поцарапанный или разбитый экран. Ещё одна распространённая проблема — засорившийся или деформированный разъём для зарядного устройства. Также клиенты мастерских просят заменить вышедший из строя аккумулятор или разобрать и просушить смартфон-«утопленник».

На смартфонах россияне стараются не экономить, чаще всего тратя на покупку более 15 тысяч рублей. Согласно исследованию аналитической компании J'son & Partners Consulting, опубликованному в мае этого года, больше всего устройств в Москве и Санкт-Петербурге, где на одного жителя приходится 0,97 и 0,96 смартфона соответственно, а наименее насыщенным оказался Северо-Кавказский федеральный округ (0,74 смартфона на одного жителя).

Также по данным исследования, порча и износ основных узлов устройства являются одной из движущих сил рынка смартфонов, т. е. драйвером продаж новых гаджетов. Средний срок службы смартфона в России от трёх до четырёх лет, после чего аппарат принято менять на более современную модель.