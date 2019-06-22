https://static.news.ru/photo/24b7a828-948d-11e9-874c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Группа жителей Нижнего Тагила, называющая себя «гражданами СССР» накопила долгов за ЖКХ на 6,5 млн рублей.

Исполнительные производства уже заведены на десятки таких неплательщиков, причём некоторые из них принципиально не платят ещё и по кредитам, в том числе, ипотечным. Источник в службе судебных приставов области говорит, что местные финансовые организации охотно выдают займы «Гражданам СССР» с плохой кредитной историей, что навевает мысль о существовании сговора между членами группы и некоторыми сотрудниками банков, сообщает Tagilcity .

Как уже писал News.ru, президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльмар Мехтиев рассказал, что половина семей в России обременена кредитами, при этом около десяти процентов из них выплачивают банкам большую часть своего дохода.