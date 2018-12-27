Ural Airlines выполнила рейс из Внуково в Домодедово

Авиакомпания «Уральские авиалинии» совершила необычный перелёт. Она перевезла пассажиров из одного московского аэропорта в другой.
Изначально самолёт выполнял рейс из Иркутска в Екатеринбург через Домодедово: на борту находились транзитные пассажиры, летевшие в Москву, поэтому отправиться в столицу Урала напрямую не получилось. Однако из-за плохих погодных условий борт приземлился во Внуково. Позднее пассажиров тем же бортом доставили в Домодедово. Перелёт над столицей занял 21 минуту.
Один из пассажиров необычного рейса Ярослав Ширшиков выложил на своей странице в Facebook фотографию посадочного талона.
«Только по-настоящему крутые ребята летают по Москве самолётом», — прокомментировал снимок пользователь.
Ранее News.ru писал о том, что автомобиль каршеринга протаранил КПП в аэропорту Домодедово.