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Ural Airlines выполнила рейс из Внуково в Домодедово

Fyodor Borisov/Transport Photo Images/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Авиакомпания «Уральские авиалинии» совершила необычный перелёт. Она перевезла пассажиров из одного московского аэропорта в другой.

Изначально самолёт выполнял рейс из Иркутска в Екатеринбург через Домодедово: на борту находились транзитные пассажиры, летевшие в Москву, поэтому отправиться в столицу Урала напрямую не получилось. Однако из-за плохих погодных условий борт приземлился во Внуково. Позднее пассажиров тем же бортом доставили в Домодедово. Перелёт над столицей занял 21 минуту.

Один из пассажиров необычного рейса Ярослав Ширшиков выложил на своей странице в Facebook фотографию посадочного талона. 

«Только по-настоящему крутые ребята летают по Москве самолётом», — прокомментировал снимок пользователь.

Ранее News.ru писал о том, что автомобиль каршеринга протаранил КПП в аэропорту Домодедово.


#москва #россия #Авиация #авиаперелеты
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