USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,283 $   Brent57.09 $ Bitcoin4,027.13 $
МОСКВА-9°C12:12
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Умер режиссёр Юрий Кушнерёв

Юрий Кушнерёв Новости на Первом Канале/youtube.com

Юрий Кушнерёв

общество [ версия для печати ]

В возрасте 81 года скончался знаменитый продюсер и режиссёр Юрий Кушнерёв.

На сайте Союза кинематографистов появилось сообщение об этом. В нём говорится, что прощание с Кушнерёвым состоится 10 января.

«Шестого января 2019 года на 82-м году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, режиссера игрового кино, продюсера Юрия Сергеевича Кушнерёва», — гласит сообщение.

За свою карьеру он выступил продюсером многих известных картин, например, «Ку! Кин-дза-дза», «Сволочи», «Ребро Адама», «Сукины дети», «Чокнутые», «Настя» и снял фильмы «Комедия давно минувших дней» и «Мой любимый клоун».

Ранее News.ru писал о том, что голливудский актёр Роберт Рут умер в США в возрасте 82 лет. Причиной смерти стали осложнения после перенесённой пневмонии.


самое читаемое
общество
Верующих не пускают на службу в храм Севастополя
оружие
Испытания подлодок «Князь Владимир» и «Казань» остановили

читайте также
в мире 22:08, 7 января 2019
Умер старейший кавалер ордена за освобождение Франции
общество 19:04, 7 января 2019
Умер историк и телеведущий Николай Лисовой
в мире 16:59, 7 января 2019
Умер британский актёр Уильям Морган Шеппард
Лента новостей
в мире 12:07
Президент Болсонару отказался от военной базы США в Бразилии
оружие 12:06
«Туполев» приступает к строительству авиакомплекса
в мире 12:00
Кифирский митрополит указал на способ устранения раскола
спорт 12:00
Самуэльссон вновь высказался о допинге в РФ
в мире 11:44
Взрыв прогремел на юго-востоке Афганистана
Другие новости
общество 08:59
Жителей дома в Магнитогорске просят забрать найденные вещи
общество 08:27
Проверка чёрной икры в РФ показала неожиданный результат
общество 06:52
Успехи России в борьбе за трезвость оценили в Канаде
общество 06:16
Известная австралийская модель найдена мёртвой
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top