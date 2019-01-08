Умер режиссёр Юрий Кушнерёв

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Юрий Кушнерёв

В возрасте 81 года скончался знаменитый продюсер и режиссёр Юрий Кушнерёв.

На сайте Союза кинематографистов появилось сообщение об этом. В нём говорится, что прощание с Кушнерёвым состоится 10 января.

«Шестого января 2019 года на 82-м году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, режиссера игрового кино, продюсера Юрия Сергеевича Кушнерёва», — гласит сообщение.

За свою карьеру он выступил продюсером многих известных картин, например, «Ку! Кин-дза-дза», «Сволочи», «Ребро Адама», «Сукины дети», «Чокнутые», «Настя» и снял фильмы «Комедия давно минувших дней» и «Мой любимый клоун».

Ранее News.ru писал о том, что голливудский актёр Роберт Рут умер в США в возрасте 82 лет. Причиной смерти стали осложнения после перенесённой пневмонии.