Умер член ГКЧП Александр Тизяков

https://news.ru/storage/news/7c91e8fff4d9f0137396225a2a0b55f9/a1000169-4376-4b3a-a9a5-8a8b26972869_850.jpg

Александр Тизяков

Умер бывший член ГКЧП Александр Тизяков. Известный советский общественный и политический деятель ушёл из жизни 25 января в возрасте 92 лет.

О причинах смерти не сообщается, дата и место похорон будут объявлены позднее, пишет екатеринбургская «Областная газета».

В 1989-1991 годах Тизяков возглавлял Ассоциацию госпредприятий и объединений промышленности, строительства, транспорта и связи. С 18 по 21 августа 1991 года состоял в Государственном комитете по чрезвычайному положению. Вскоре после путча его арестовали за измену родине, однако в январе 1993 года освободили из-под стражи, а ещё год спустя амнистрировали.

Живых членов ГКЧП осталось двое, это маршал Дмитрий Язов и Олег Бакланов, который сейчас возглавляет корпорацию «Рособщемаш».

Ранее News.ru сообщал о смерти американского актёра, сценариста и продюсера Кевина Барнетта.