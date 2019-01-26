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Умер член ГКЧП Александр Тизяков

Александр Тизяков

Александр Тизяков

общество [ версия для печати ]

Умер бывший член ГКЧП Александр Тизяков. Известный советский общественный и политический деятель ушёл из жизни 25 января в возрасте 92 лет.

О причинах смерти не сообщается, дата и место похорон будут объявлены позднее, пишет екатеринбургская «Областная газета».

В 1989-1991 годах Тизяков возглавлял Ассоциацию госпредприятий и объединений промышленности, строительства, транспорта и связи.  С 18 по 21 августа 1991 года состоял в Государственном комитете по чрезвычайному положению. Вскоре после путча его арестовали за измену родине, однако в январе 1993 года освободили из-под стражи, а ещё год спустя амнистрировали.

Живых членов ГКЧП осталось двое, это маршал Дмитрий Язов и Олег Бакланов, который сейчас возглавляет корпорацию «Рособщемаш».

Ранее News.ru сообщал о смерти американского актёра, сценариста и продюсера Кевина Барнетта.


#смерть #гкчп #политик
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