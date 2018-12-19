Украинские моряки останутся под арестом

https://news.ru/storage/news/6d67e13322308136974d8242ea923e84/0444f83b-89ee-4f3c-a821-4132ac5cef18_850.jpg U. S. Department of Defense/Global look press

Верховный суд Крыма отказал адвокатам украинских моряков в удовлетворении их апелляции на решение предыдущей инстанции. Защитники оспаривали арест четырёх граждан Украины, которые были задержаны на кораблях в Керченском заливе.

Под стражей останутся Владимир Варимез, Андрей Опрыско, Юрий Будзыло и Сергей Цыбизов, сообщает РИА Новости. В решении инстанции было уточнено, когда заканчивается срок заключения моряков, а также формулировка «дней» изменена на «суток», как требуется в Уголовно-процессуальном кодексе, передаёт агентство слова судьи Аллы Овчинниковой.

Остальные части постановления Киевского районного суда Симферополя не подверглись изменению, добавила она.

Заседание по другой апелляционной жалобе пришлось перенести по просьбе юридического защитника.

Ранее News.ru писал, что командир украинского бронекатера «Никополь» Богдан Небылица, задержанный за незаконное пересечение госграницы России в Керченском проливе, потребовал называть себя военнопленным. С аналогичными требованиями выступил капитан буксира «Яны Капу» Олег Мельничук и капитан катера «Бердянск» Роман Мокряк. Вместе с тем начальник Следственного управления ФСБ России Михаил Шишов пояснил, что задержанные в России моряки обвиняются по уголовному делу и не могут считаться военнопленными, так как РФ и Украина не находятся в состоянии войны.