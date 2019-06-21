https://static.news.ru/photo/eb4203c2-9446-11e9-b831-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Суд в Крыму приговорил к шести месяцам колонии-поселения гражданина Украины Максима Сокуренко, обвинённого в вандализме. Подсудимый облил краской памятник «вежливым людям» в Симферополе.

Как сообщает «Крымская правозащитная группа», приговор был вынесен ещё 17 апреля, но известно о нём стало только сейчас.

Максим Сокуренко, как считает следствие, совершил поступок «по мотивам политической ненависти». Украинец не признал вины, отказавшись получать российский паспорт, поскольку, как отмечается в приговоре, он «не признаёт факт вхождения Крыма в состав Российской Федерации по результатам референдума 16 марта 2014 года, а также считает незаконным нахождение государственной символики Российской Федерации на территории Республики Крым».

Решением суда в срок наказания было засчитано время, проведённое им в СИЗО. Туда фигуранта дела о вандализме заключили 29 января 2019 года, через день после задержания.

Как писал News.ru, ранее представители крымско-татарского населения Крыма отреагировали на высказывания президента Владимира Зеленского о том, что страна обязательно освободит крымских татар от «российской оккупации».