Суд в Крыму приговорил к шести месяцам колонии-поселения гражданина Украины Максима Сокуренко, обвинённого в вандализме. Подсудимый облил краской памятник «вежливым людям» в Симферополе.
Как
Максим Сокуренко, как считает следствие, совершил поступок «по мотивам политической ненависти». Украинец не признал вины, отказавшись получать российский паспорт, поскольку, как отмечается в приговоре, он «не признаёт факт вхождения Крыма в состав Российской Федерации по результатам референдума 16 марта 2014 года, а также считает незаконным нахождение государственной символики Российской Федерации на территории Республики Крым».
Решением суда в срок наказания было засчитано время, проведённое им в СИЗО. Туда фигуранта дела о вандализме заключили 29 января 2019 года, через день после задержания.
Как писал News.ru, ранее представители крымско-татарского населения Крыма отреагировали на высказывания президента Владимира Зеленского о том, что страна обязательно освободит крымских татар от «российской оккупации».