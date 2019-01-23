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Украина за год не пустила 6,5 тыс. россиян

Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Государственная пограничная служба Украины отказала во въезде 6,5 тысячи россиян в прошлом году.

«Это больше, чем в 2017 году, особенно на фоне того, что граждане России стали меньше ездить на Украину», — заявил «ЭспресоТВ» пресс-секретарь украинской погранслужбы Олег Слободян.

Он выделил три основные причины отказа во въезде: неподтверждение цели поездки, превышение срока пребывания во время предыдущих поездок и нарушение украинского законодательства относительно посещения Крыма.

Слободян отметил, что погранслужба готова осуществлять визовый контроль по биометрическим паспортам в случае введения такого режима для граждан России.

Ранее News.ru писал, что крымские пограничники задержали в непосредственной близости от госграницы РФ гражданина Украины, не имевшего при себе специальных разрешительных документов. Инцидент произошёл в первых числах января. Мужчина был замечен в тёмное время суток в стороне от автомобильного пункта пропуска «Джанкой», в нескольких сотнях метров от границы. За нарушение правил прохода в пограничную зону, временного пребывания и передвижения по ней украинец был привлечен к административной ответственности.


#украина #россия #граница
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