Росгвардия выпустила клип на песню Last Christmas

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Академический ансамбль песни и пляски войск Нацгвардии РФ под руководством генерал-майора Виктора Елисеева выпустил новогодний клип на известную песню Джорджа Майкла «Last Christmas». Пятиминутный ролик опубликован на официальном канале ведомства в YouTube.

Съёмки проходили на катке Красной площади. В массовке приняли участие обычные москвичи и гости столицы.

Клип начинается с того, что журналисты снимают сюжет об аномальном похолодании и температурном рекорде в Москве. Неожиданно на лёд главного катка страны выходят два сотрудника Росгвардии в парадной форме и начинают петь. Позже к ним присоединяется остальной ансамбль.

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин отметил, что выход видеоролика приурочен не только к предстоящим новогодним праздникам, но и ко второй годовщине со дня смерти Джорджа Майкла.

Два года назад хор МВД исполнил песню «Get Lucky». Тогда солистами были те же самые два сотрудника, информирует «Ридус».

Творческий коллектив был создан в июле 1973 года. С 1985 года ансамбль возглавил народный артист России, профессор Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского генерал-майор Виктор Елисеев.

Как сообщал News.ru, «Богемская рапсодия» группы Queen стала самой популярной песней XX века. На стриминговых сервисах композицию прослушали уже более 1,5 млрд раз. Повышенный интерес к песне спровоцировал снятый недавно в Голливуде биографический фильм, посвящённый коллективу.