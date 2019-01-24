У Жерара Депардье нашли долги в Новосибирске

Французский актёр Жерар Депардье оказался должником. Информация о задолженности размещена на сайте Федеральной службы судебных приставов.
Российским налоговым органам ООО «ПЦ Жерара Депардье» не выплатило 6 тысяч 600 рублей.
Компания занимается производством кино- и видеофильмов, а также телепрограмм. Жерар Депардье стал гражданином РФ в 2013 году. ООО «ПЦ Жерара Депардье» зарегистрировано в Москве, информирует «Ридус».
Как сообщал News.ru, 2 декабря 2018 года Депардье прописался в Новосибирске. Решение поменять прописку в Саранске на прописку в Новосибирске связано с выгодным географическим положением. По словам представителя актёра, его команда запускает в городе бизнес, который будет связан с дистрибуцией и производством продуктов питания.