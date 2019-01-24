У Жерара Депардье нашли долги в Новосибирске

https://news.ru/storage/news/c26910805e6ad3ca36cd573fdeac0352/9f926fd2-35be-457d-91de-8e7e360c5fc5_850.jpg Никеричев Андрей/АГН «Москва»

Жерар Депардье

Французский актёр Жерар Депардье оказался должником. Информация о задолженности размещена на сайте Федеральной службы судебных приставов.

Российским налоговым органам ООО «ПЦ Жерара Депардье» не выплатило 6 тысяч 600 рублей.

Компания занимается производством кино- и видеофильмов, а также телепрограмм. Жерар Депардье стал гражданином РФ в 2013 году. ООО «ПЦ Жерара Депардье» зарегистрировано в Москве, информирует «Ридус».

Как сообщал News.ru, 2 декабря 2018 года Депардье прописался в Новосибирске. Решение поменять прописку в Саранске на прописку в Новосибирске связано с выгодным географическим положением. По словам представителя актёра, его команда запускает в городе бизнес, который будет связан с дистрибуцией и производством продуктов питания.