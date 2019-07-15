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Меры безопасности усилены около здания Московской городской избирательной комиссии. Это решено было сделать после несанкционированного митинга, который состоялся 14 июля.

У здания выставлены металлические ограждения, а сотрудники полиции проверяют документы и не пропускают без них во внутренний двор, сообщает РИА Новости .

Акция «За допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму» была организована представителями оппозиции и изначально анонсировалась как встреча с избирателями, однако вскоре переросла в митинг. Среди выдвиженцев, которым в Мосгоризбиркоме объявили о несоответствии критичного для допуска числа автографов в подписных листах, — Илья Яшин, Любовь Соболь, Дмитрий Гудков, Сергей Митрохин, Иван Жданов, Константин Янкаускас, Юлия Галямина.

В результате протестной акции полиция задержала, по разным данным, от 25 до 39 человек. К силовому воздействию представители правоохранительных органов прибегли, когда некоторые участники попытались разбить палаточный лагерь.