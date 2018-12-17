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Пенсионерка из Тулы наживалась на участниках телешоу

Anton Belitsky/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Сотрудники правоохранительных органов Тульской области возбудили уголовное дело о мошенничестве, совершённом в отношении участников вокального конкурса. В рамках расследования в качестве подозреваемой была задержана 70-летняя жительница города Суворова.

По версии следствия, пенсионерка связывалась с продюсерами и исполнителями, которые не прошли отбор в финал соревнования. Женщина предлагала им содействие, ссылаясь на свою значимость в руководстве медиахолдинга, организовавшего шоу. В комплекс услуг, предложенных мошенницей, входила подготовка оригинальной песни, видеоклипа или дополнительная репетиция. За это она просила от 6 до 28 тыс. рублей.

Жертвами стали четыре музыканта из Москвы, Тюмени и Воронежа, сообщает «Интерфакс».

Ранее News.ru писал, что многие женщины надеются отыскать любовь на сайтах знакомств. Однако в виртуальном мире можно встретить не только спутника жизни, но и мошенника. О своём горьком опыте знакомства в Сети рассказала 60-летняя Ольга Михалевич, мать троих детей, так и не встретившая мужчину всей своей жизни.


#мошенничество #Тула #пенсионерка
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