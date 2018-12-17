Пенсионерка из Тулы наживалась на участниках телешоу

https://news.ru/storage/news/26341fb5bcb3ce9b63627eefd0f16cf3/5edda230-c507-4671-a918-839d537a93ff_850.jpg Anton Belitsky/Global Look Press

Сотрудники правоохранительных органов Тульской области возбудили уголовное дело о мошенничестве, совершённом в отношении участников вокального конкурса. В рамках расследования в качестве подозреваемой была задержана 70-летняя жительница города Суворова.

По версии следствия, пенсионерка связывалась с продюсерами и исполнителями, которые не прошли отбор в финал соревнования. Женщина предлагала им содействие, ссылаясь на свою значимость в руководстве медиахолдинга, организовавшего шоу. В комплекс услуг, предложенных мошенницей, входила подготовка оригинальной песни, видеоклипа или дополнительная репетиция. За это она просила от 6 до 28 тыс. рублей.

Жертвами стали четыре музыканта из Москвы, Тюмени и Воронежа, сообщает «Интерфакс».

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