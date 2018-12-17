Тесак стал в тюрьме сторонником рынка и свобод

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Бывший неонацист признаётся в симпатиях к либертарианству

Некогда один из лидеров российских неонацистов Максим Марцинкевич, известный под псевдонимом Тесак, резко поменял свои взгляды во время последних лет пребывания в тюрьме. Там он ждёт второго судебного рассмотрения своего очередного уголовного дела — на этот раз по обвинению в возбуждении ненависти и вражды, разбое, хулиганстве, а также в повреждении чужого имущества. В своих письмах из заключения он фактически признаётся в идейной эволюции в сторону либертарианства — течения, провозглашающего полное устранение государства от вмешательства в экономику и социальные процессы, максимальную свободу рынка и частной собственности. Ранее Тесак был сторонником национал-социализма, а также организатором движений «Оккупай педофиляй» и «Реструкт», которые практиковали систематические нападения на людей под предлогом борьбы с педофилами и наркоторговцами.

27 июня 2017 года Бабушкинский суд Москвы приговорил Марцинкевича к 10 годам колонии строгого режима, признав его виновным в возбуждении ненависти и вражды, разбое и хулиганстве. Вместе с тем суд тогда освободил его от наказания по двум эпизодам по статье 282 УК РФ (организация экстремистского сообщества) в связи с истечением сроков давности и оправдал по статье 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества) в связи с недоказанностью ущерба.

В мае 2018 года Мосгорсуд отменил приговор Марцинкевичу и отправил дело на новое рассмотрение. Это уже не первый срок Тесака и четвёртое уголовное дело в его биографии. Впервые он попал в тюрьму на три года по статье «Возбуждение ненависти либо вражды» в 2007 году из-за своей провокационной речи в московском клубе «Билингва», где в тот момент проходили дебаты между журналистами Юлией Латыниной и Максимом Кононенко. Заявление в прокуратуру на Марцинкевича написал тогда организатор этого мероприятия Алексей Навальный. В конце нулевых годов Тесак стал кумиром российской ультраправой молодёжи, благодаря своему радикализму, относительно складной для своих кругов речи и брутальной харизме.

Последние письма Максима Марцинкевича публикуются его друзьями на воле в специальных Telegram-канале и группе в соцсети «ВКонтакте». Так, в одном из обращений заключённый заявляет, что поменял своё отношение к наркоторговцам, проституткам, сутенёрам и прочим профессиям, находящимся за гранью закона. Теперь он считает, что если они не применяют ни к кому физического насилия, то осуждать их не стоит, а кроме того, он называет единственным средством борьбы с наркоманией легализацию наркотиков, что, по его мнению, подорвёт криминальный рынок и наладит в этой сфере «здоровую конкуренцию». Изменились и экономические воззрения Марцинкевича.

«А в экономике я всё больше прихожу к тому, что чем меньше государство лезет со своим регулированием, контролем, поддержкой, участием и прочими пакостями — тем лучше. Прими рациональные, эффективные и справедливые законы, а дальше следи за их соблюдением. Всё, что возможно, должно быть отдано в частные руки», — пишет Тесак.

Вся история показала, что государственные предприятия неэффективны, а проверки и коррупция убивают бизнес, заявляет бывший неонацист. Автор писем призывает упразднить Роспотребнадзор, Санэпиднадзор и другие контролирующие ведомства, так как «чиновник создан для коррупции», а чтобы получать безопасный продукт, по его мнению, достаточно выбирать сети, в той или иной степени следящие за качеством, — от «Макдоналдса» до ресторанов — обладателей звёзд «Мишлен». Maksim Martsinkevich/vk.com

В своём письме, опубликованном 14 ноября, он говорит, что его политические симпатии находятся на стороне Либертарианской партии России, которая выступает за расширение гражданских прав и свобод, свободную, почти неограниченную рыночную экономику, сокращение государственных институтов и нейтралитет во внешнеполитической сфере.

«Все действующие политические партии (кроме, надо думать, либертарианской) хотят от государства тех или иных благ, одни — повышения выплат пенсионерам, другие — социальных гарантий, третьи — поддержки бизнеса, четвертые — усилить скрепы и встать с колен <…> Все хотят денег от государства. А где оно их возьмет? Отберет, естественно, у всех остальных. Больше источников нет. Таким образом, все требуют ограбить других и отдать награбленное им», — пишет Максим Марцинкевич.

При этом он уточняет, что считает мысли одного из лидеров Либертарианской партии Михаила Светова «более чем здравыми», однако низко оценивает его имидж, из-за которого у последнего якобы «шансов нет никаких».

Марцинкевич признаётся, что в тюрьме впервые прочитал «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына. Сперва он брал трёхтомник в спортивный зал, чтобы класть на грудь, предохраняя её от падения штанги при жиме лёжа. Потом всё же взялся за чтение.

«Через 20 страниц мне стало неловко, что так долго не читал и что в зал носил. Оторваться невозможно! Если бы я читал „ГУЛАГ“ до того, как написал „Реструкт“, то даже и не стал бы начинать!» — говорит Марцинкевич, имея в виду свою книгу, которую суд запретил распространять как экстремистскую.

Книга, по словам Тесака, окончательно открыла ему глаза на ужасы советских репрессий и природу «ленинско-сталинского режима».

Судя по некоторым высказываниям, Марцинкевич, возможно, не отказался от националистических и даже расистских взглядов, однако смягчил своё отношение к представителям полиции и считает, что ненавидеть их не надо. Он сожалеет, что в сфере правоохранительных органов не получится устроить рыночную конкуренцию, но уверен, что сузить возможности произвола сможет независимая судебная система. Maksim Martsinkevich/vk.com

Особенный взгляд имеется у Максима Марцинкевича и на пенсионную систему в России, он называет Пенсионный фонд России финансовой пирамидой. Вместо неё он предпочёл бы высокие зарплаты, с которых люди могли бы откладывать в банки процент «на старость». При текущем же порядке вещей, по его мнению, «повышение пенсионного возраста неизбежно». Похожий подход у него и к медицинскому обеспечению.

«У нас есть медицинское страхование, как будто кто-то может и не болеть. И оплату медуслуг у него забирают в качестве налогов, называя потом оказанные услуги бесплатными. Но реально бесплатные они только для идейных тунеядцев — остальные платят и за себя, и за них. Самое смешное, что на реальные дорогие в лечении, маловероятные случаи страховка не распространяется», — говорит Тесак.

Разбавляет Тесак свои идеологические выкладки незатейливыми стихами. Например, такими, под названием «Детство»:

«Факелы светят, колонна ревёт!



Победа близка, и за нами народ!

Идею легко объяснить в трёх словах!

Детство с нашивками на рукавах!»



Как ранее писал News.ru, приговор Максиму Марцинкевичу Бабушкинский суд Москвы намерен огласить 29 декабря, начиная с 14:00. В ходе прений сторон прокурор попросил для него 10 лет колонии и штраф в размере 500 тысяч рублей.