Сына премьера Израиля заблокировали в Facebook

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Яир Нетаньяху

Администрация социальной сети Facebook на сутки заблокировала страницу сына премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Яира. Решение связано с его скандальными высказываниями.

В своём сообщении Нетаньяху-младший призвал мстить за смерть солдат армии обороны страны, которые погибли во время теракта в Гиват Асаф.

«Мир никогда не будет достигнут с человеческими монстрами, которых с 1964 года называют „палестинцами“», — говорилось в посте, который был удалён модераторами.

В ответ на это сын премьера вновь выложил стёртое сообщение, также содержащее оскорбления мусульман, живущих на территории Израиля, и обвинения Facebook в диктатуре мыслей.

לא זה פשוט לא יאומן. פייסבוק חוסמת אותי ל24 שעות על כך שביקרתי אותה! דיקטטורת מחשבות pic.twitter.com/P9U2bgz4Vi — Yair Netanyahu (@Yairhunn) 16 декабря 2018 г.

Ранее News.ru писал, что Facebook обнаружила ошибку, которая могла затронуть до 6,8 млн человек. Она связана с доступом к фотографиям, которыми пользователи могли не хотеть делиться.