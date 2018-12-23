Бездомному свердловчанину предложили дом престарелых

https://news.ru/storage/news/ad94994449bbd7d87a07694feb6d5543/34b6155f-cc4d-47ea-9fb4-04b68d2597f7_850.jpg Скриншот с видео YouTube/Эрика Ферфис эксклюзивы

Свердловскому пенсионеру, который подарил квартиру сестре жены и теперь вынужден ютиться в гараже, порекомендовали рассмотреть возможность поселиться в доме престарелых. К сожалению, у доверчивого старичка не так много шансов вернуть себе жильё или получить муниципальное, рассказал News.ru консультант по социально-правовым вопросам Межрегиональной благотворительной общественной организации помощи бездомным «Ночлежка» Игорь Карлинский.

По его словам, сейчас в ситуации много неясного. Например, сложно понять, какой именно договор дарения был заключён между пенсионером и сестрой его жены. По словам эксперта, договор мог содержать дополнительные условия. Например, право дарителя проживать в подаренном помещении.

Во-вторых, не совсем понятно, каким образом пожилого мужчину удалось выселить из помещения. Неизвестно, был ли гражданин снят с регистрации по месту жительства или просто удалён из подаренной им квартиры.

«В соответствии с законодательством РФ, выселение должно производиться в судебном порядке: суд признаёт гражданина утратившим право на соответствующее жилое помещение (в т.ч. право пользования) и в связи с этим постановляет его из этого помещения выселить. После вступления судебного решения в силу гражданин может сам исполнить решение суда (выселиться) либо это решение будет исполнено судебными приставами», — подчеркнул консультант.

По его словам, было ли произведено выселение с соблюдением судебного порядка или нет, имеет большое значение для оценки дальнейших перспектив оспаривания договора и возврата жилья его бывшему владельцу. Кроме того, для суда может быть важной информация о том, какими заболеваниями страдает данный гражданин, о его состоянии здоровья. Это, вкупе с возрастом пенсионера, помогает оценить его способность понимать значение своих действий.

Что касается получения гражданином муниципального жилья, то затруднить это может договор дарения.

Скриншот с видео YouTube/Эрика Ферфис

«Согласно ст. 53 Жилищного кодекса, граждане, которые с намерением приобретения права состоять на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях совершили действия, в результате которых могут быть признаны нуждающимися в жилых помещениях, принимаются на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях не ранее чем через пять лет со дня совершения указанных намеренных действий», — пояснил эксперт.

По его словам, будет сложно доказать, что пенсионер дарил свою квартиру без намерения встать на учёт в качестве нуждающегося в жилых помещениях. Правоприменительная практика свидетельствует о том, что органы жилищного учёта и суд редко становятся на сторону заявителей в аналогичных делах.

Кроме того, в соответствии с ч. 3 ст. 52 ЖК РФ, граждан, которые нуждаются в муниципальном жилье, органы местного самоуправления ставят только на основании заявлений, поданных по месту жительства. Однако, если мужчина снят с регистрации, даже это для него станет невозможным.

«С учётом того, что гражданин пожилой, возможно, в этой ситуации имеет смысл подумать о доме престарелых», — констатировал юрист.

Ранее в комментарии News.ru адвокат Константин Маркин высказал мнение, что шансов вернуть свою квартиру через суд у старика практически нет. Своё жильё пенсионер подарил родственнице добровольно. Опротестовать договор дарения можно лишь в случае, если дарителя признают невменяемым или недееспособным. Но это опасно — ведь в таком случае ему грозит жизнь в интернате для людей, потерявших разум.