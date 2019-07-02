Российские суды вынесли первые решения о применении принудительных медицинских мер в отношении педофилов, сообщила начальник Управления организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осуждённых от общества, ФСИН Елена Коробкова.

Впервые возможность вынесения таких вердиктов судам была предоставлена в 2012 году.

Принудительные меры медицинского характера в отношении таких лиц стали назначаться только с 2017 года. В 2017 году они применялись в отношении одного лица, в 2018-м — восьми лиц. Здесь практика только нарабатывается, — рассказала Коробкова.

По её словам, контроль за применением данных мер осуществляют уголовно-исполнительные инспекции.

При этом она отметила, что гораздо чаще судами применяется практика вынесения обязанности пройти лечение от наркомании, передаёт ТАСС.

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