Проблема бездомных животных в Москве, как и в любом крупном мегаполисе, входит в категорию самых трудноразрешимых и дискуссионных. На разных чашах весов, как правило, балансируют гуманное отношение к братьям нашим меньшим и безопасность. Столичные власти решение вопроса о том, как поступать с проживающими на улицах города кошками и собаками, доверили горожанам. Им предложили пройти соответствующий опрос в рамках повторного тестирования системы электронного голосования, которая будет использоваться и на выборах депутатов в Мосгордуму 8 сентября этого года.

Жителям столицы предложили несколько вариантов: помещать в приюты, стимулировать граждан брать бездомных животных домой, стерилизовать и отпускать, отлавливать и вывозить из города, разрешить усыплять или ничего не делать.

Руководитель электронного штаба Илья Массух в разговоре с News.ru заявил, что рассматривались несколько вариантов вопросов, на которые могли бы отвечать горожане в рамках тестирования системы. Но в итоге, было принято решение задать вопрос, который чаще остальных поднимается в общественных дискуссиях и касается всех.

Вопрос про животных был выбран именно для того, чтобы он касался разных гендерных и возрастных групп. Вопрос про общественный транспорт, к примеру, в данном случае не подошёл бы. Это связано с тем, что кто-то ездит на своей машине, а кто-то и вовсе не пользуется общественным транспортом Илья Массух руководитель электронного штаба

При этом руководитель электронного штаба отметил, что результаты опроса будут переданы в соответствующие ведомства и учтены при решении проблемы бездомных животных.

50 млн собак и 40 млн кошек

Несмотря на то, что в 2018 год число бездомных животных в Москве снизилось втрое, до окончательного решения проблемы ещё далеко. По приблизительным оценкам зоозащитных организаций, популяция собак в России может достигать 50 млн, а кошек — 40 млн. Однако точного учёта никто не ведёт.

Внятной и гуманной государственной программы по регулированию численности бродячих животных на данный момент нет. Программа «Отлов — стерилизация — вакцинация — возврат» (ОСВВ) работает лишь в нескольких российских регионах. В Москве она проводилась с 1998 по 2009 год, пока не была прекращена. Это, в частности, произошло из-за её неэффективности и угрозы санитарному благополучию населения. За программу выступает ряд политиков и борцов за права животных. Они требуют закрепить ОСВВ в качестве основного метода обращения с бездомными собакам в федеральном законодательстве.

Противоположной позиции придерживаются ветеринарные врачи и кинологи. Противники программы заявляют, что вакцинацию от бешенства нужно проводить не реже 1 раза в год, а повторный отлов всех стерилизованных животных для этого в условиях крупных городов невозможен.

Самостоятельно решать проблему отнюдь не гуманным способом берутся догхантеры. Они добровольно занимаются уничтожением бездомных собак — отстреливают их или же разбрасывают отраву. Зачастую на приманку попадаются не только уличные псы, но и домашние — во время прогулки.

По словам президента Российской кинологической федерации Владимира Голубева, догхантеры убивают четвероногих препаратами, предназначенными для лечения туберкулёза. При этом в последнее время убийцы животных используют не чистые препараты, а их комбинации, замедляющие токсическую реакцию организма, чтобы собаку было невозможно спасти. С особо жестоким обращением бездомные четвероногие столкнулись также в 2018 году, когда в России проводился чемпионат мира по футболу. Общественность потрясли новости о массовом истреблении бродячих собак в городах, которые примут матчи мундиаля.

Проблему с беспризорными животными помогают решить приюты. По данным Совета Федерации, по состоянию на конец мая текущего года, в России существует 412 приютов для бездомных собак и кошек и 219 пунктов передержки в 69 регионах. Однако в некоторых субъектах таких учреждений нет и создавать их там не планируют, несмотря на принятый закон об ответственном обращении с животными.

При этом в разговоре с News.ru президент Центра защиты прав животных «ВИТА» Ирина Новожилова отметила, что ни один из вариантов решения проблемы с бездомными собаками и кошками из предложенных в рамках электронного голосования, не способен изменить ситуацию.

Juri Zolotarev/Russian Look/Global Look Press

Весь мир идёт по пути механизма ограничения разведения домашних животных. Основной способ — введение налога на нестерилизованных собак и кошек. От него никто не страдает кроме тех, кто усугубляет проблему — то есть плодит домашних питомцев. В Англии, к примеру, владельцам собак звонят и сообщают о том, что поскольку их питомец достиг половозрелого возраста, его нужно стерилизовать. В противном случае владелец животного будет считаться усугубителем проблемы и платить огромный налог или штраф. По всему миру задействуют такого рода меры. Схема следующая — берешь животное из приюта — освобождаешься от налога, берешь животное в дом из различных мест и не стерилизуешь — платишь налог, занимаешься разведением как бизнесом — платишь огромные налоги, чтобы заводчиков можно было сосчитать по пальцам. А строительство приютов и ОСВВ могут служить только дополнением в условиях, когда перекрыт «кран» разведения. Ирина Новожилова президент Центра защиты прав животных «ВИТА»

Ирина Новожилова также пояснила, что большое число беспризорных кошек и собак — результат нестыковки между спросом и предложением. В случае же введения в России налогов на нестерилизованных животных, по словам специалиста, через какое-то время бесхозные четвероногие с улиц исчезнут.