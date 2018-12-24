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Суд запретил Кержакову покидать территорию России

Александр Кержаков Сергей Лантюхов/News.ru

Александр Кержаков

общество [ версия для печати ]

Бывший футболист Александр Кержаков получил запрет на выезд за границу из-за обращения его бывшей супруги в суд.

Среди причин отказа в выезде значится долг футболиста в пять тысяч рублей, а также то, что он не исполнил решение суда о передаче ребёнка его бывшей супруге на воспитание. Адвокат футболиста считает данное решение незаконным. Он и его подзащитный намерены обжаловать решение суда в ближайшее время.

«Судебный пристав-исполнитель в нарушение ст. 112 ФЗ „Об исполнительном производстве“ применил меры принудительного исполнения, без учета согласия Кержакова А. на добровольное исполнение», — заявила адвокат экс-футболиста Ирина Куликова.

Приставы рассказали, что запрет может быть снять в ближайшее время, так как ребёнок сейчас находится у матери, сообщают «Невские Новости».

Ранее News.ru писал, что Милана Кержакова выиграла апелляцию. Бывшие супруги Кержаковы подали иск об определении места жительства годовалого сына Артемия. Суд постановил, что на время бракоразводного процесса сын останется с матерью. По словам девушки, она счастлива.


#россия #футболист #АлександрКержаков #МиланаКержакова
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