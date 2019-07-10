https://static.news.ru/photo/d4624f62-a310-11e9-a3c8-fa163e074e61_1024.jpg Полигон "Ядрово" Фото: AP/TAСС

Десятый арбитражный апелляционный суд отклонил апелляцию властей подмосковного города Волоколамска, в которой они просили обязать оператора полигона «Ядрово» прекратить размещать твёрдые бытовые отходы, ликвидировать вредные для окружающей среды последствия работы и рекультивировать территорию свалки.

По словам истца, полигон наносит вред людям и окружающей среде, вредоносный горизонт уже повреждён, а инструментов для восстановления свалки пока не существует в РФ.

Полигон находится в черте городского поселения, а там до сих пор чрезвычайное положение, – цитирует представителя истца РИА Новости .

Сторона ответчика утверждает, что вред устранить возможно, сотрудники СК и МВД не нашли нарушений природоохранного законодательства в работе полигона, к тому же на нём проводится дегазация и ряд других мероприятий. Позицию руководства полигона поддержало Министерство экологии.

Как писал News.ru, иск администрации Волоколамска о запрете эксплуатации мусорного полигона «Ядрово» был отклонён Арбитражным судом Московской области в апреле 2019 года. Городские власти просили прекратить деятельность полигона с 2018 года. В октябре того же года мэр Волоколамска Пётр Лазарев покинул должность, заявив, что подорвал здоровье, когда вместе с жителями боролся против свалки.