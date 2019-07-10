Десятый арбитражный апелляционный суд отклонил апелляцию властей подмосковного города Волоколамска, в которой они просили обязать оператора полигона «Ядрово» прекратить размещать твёрдые бытовые отходы, ликвидировать вредные для окружающей среды последствия работы и рекультивировать территорию свалки.
По словам истца, полигон наносит вред людям и окружающей среде, вредоносный горизонт уже повреждён, а инструментов для восстановления свалки пока не существует в РФ.
Полигон находится в черте городского поселения, а там до сих пор чрезвычайное положение, – цитирует представителя истца РИА Новости.
Сторона ответчика утверждает, что вред устранить возможно, сотрудники СК и МВД не нашли нарушений природоохранного законодательства в работе полигона, к тому же на нём проводится дегазация и ряд других мероприятий. Позицию руководства полигона поддержало Министерство экологии.