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Суд решит вопрос о подсудности имущества Шестуна

Александр Шестун Сергей Ведяшкин /АГН «Москва»

Александр Шестун

общество [ версия для печати ]

Московский областной суд рассмотрит вопрос о подсудности рассмотрения иска Генеральной прокуратуры о передаче имущества бывшего руководителя Серпуховского района Московской области Александра Шестуна в доход государства. Об этом News.ru сообщила пресс-секретарь суда Анна Тюрина.

«В суд поступили материалы. Суд должен решить, в каком суде будет рассматриваться иск прокуратуры», — сказала она.

По её словам, заседание ещё не назначено.

Общая стоимость богатств экс-чиновника оценивается примерно в 10 млрд рублей. В свою очередь, адвокат экс-чиновника Андре Гривцов, заявлял News.ru об отсутствии у его подзащитного имущества на такую сумму.

Руководителя Серпуховского района задержали в июне 2018 года.

Ранее News.ru сообщал о продлении ареста Шестуну. Суд оставил экс-начальника под стражей до 13 февраля 2019 года.


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