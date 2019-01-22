Суд решит вопрос о подсудности имущества Шестуна

Московский областной суд рассмотрит вопрос о подсудности рассмотрения иска Генеральной прокуратуры о передаче имущества бывшего руководителя Серпуховского района Московской области Александра Шестуна в доход государства. Об этом News.ru сообщила пресс-секретарь суда Анна Тюрина.
«В суд поступили материалы. Суд должен решить, в каком суде будет рассматриваться иск прокуратуры», — сказала она.
По её словам, заседание ещё не назначено.
Общая стоимость богатств экс-чиновника оценивается примерно в 10 млрд рублей. В свою очередь, адвокат экс-чиновника Андре Гривцов, заявлял News.ru об отсутствии у его подзащитного имущества на такую сумму.
Руководителя Серпуховского района задержали в июне 2018 года.
Ранее News.ru сообщал о продлении ареста Шестуну. Суд оставил экс-начальника под стражей до 13 февраля 2019 года.