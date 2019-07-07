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Роспотребнадзор по Санкт-Петербургу выявил нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства в магазине, в котором местная жительница купила пирожок с личинками мясной мухи.

В супермаркете одного из частных предпринимателей, где торгуют выпечкой, жительница Северной столицы 6 июля купила пирожок, в котором впоследствии обнаружила опарышей. После обращения в Роспотребнадзор специалисты начали проверку. Выяснилось, что...