Капитан катера, перевернувшегося в Чёрном море в районе населённого пункта Джубга в Краснодарском крае, арестован по решению суда, сообщил Туапсинский транспортный прокурор Максим Степаненко.
Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц и 30 суток, — цитирует решение инстанции ведомства
ТАСС.
Как писал News.ru, главной причиной инцидента с судном стал перегруз. Жертвами ЧП стали два человека. По данным властей Туапсинского района, на катере было 55 пассажиров, в том числе 15 детей. Правоохранительные органы завели уголовное дело по факту инцидента.