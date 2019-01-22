Студенты чаще всех путешествуют по России

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Согласно данным интернет-бронирования, самостоятельные туристы 18−25 лет выбирают путешествия по России чаще, чем туристы других возрастных групп.

«Доля бронирований авиабилетов туда-обратно по России среди молодёжи в 2018 году составила 72%, за границу — 28%», — сообщает интернет-ресурс для путешественников Biletix.

Самыми популярными внутренними направлениями среди студентов-путешественников стали Сочи, Симферополь, Санкт-Петербург, Минеральные Воды и Краснодар.

Ранее News.ru писал, что молодые туристы в будущем смогут получать льготы и пользоваться специальными предложениями и программами, путешествуя по стране. Для этого депутат Госдумы Наталья Кувшинова разработала законопроект, согласно которому молодёжный туризм должен стать приоритетным в стране. Документ уже поступил на рассмотрение экспертам, после его внесут в нижнюю палату парламента. В понятие «молодёжный туризм» включают путешествия молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет самостоятельно.