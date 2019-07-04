https://static.news.ru/photo/ee4e568e-9e6d-11e9-a769-fa163e074e61_1024.jpg Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

50 добровольцев Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС) отправились из Москвы в Иркутскую область. Молодые люди из столицы, Кемеровской, Рязанской и Свердловской областей, Пермского края и Республики Северная Осетия-Алания примут участие в ликвидации последствий паводка.

Отряд ВСКС будет работать в Тулунском районе, где в настоящий момент сложилась наиболее сложная ситуация. Студентов задействуют в сборе, хранении, распределении и доставке гумпомощи, эвакуции населения и животных, постройке дамб, восстановительных работах и разборе завалов, передаёт « Ридус ».

Ранее News.ru писал, что один ребёнок погиб во время паводка на территории региона. По предварительной информации, пропавших без вести малышей нет.