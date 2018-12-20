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Столичные улицы оснастят сотнями видеокамер

АГН «Москва»

общество [ версия для печати ]

Около 200 камер видеонаблюдения появятся на улицах Москвы в будущем году. Они будут фиксировать случаи, когда водители не пропускают пешеходов на переходах.

Конкретные места установки будут определены ГИБДД исходя из данных статистики аварий, пояснил руководитель Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Вадим Юрьев. По его словам, в текущем году на пешеходных переходах были насмерть сбиты 49 человек, что составляет четвёртую часть от общего количества погибших в ДТП пешеходов.

Эксперимент по фиксации нарушений правил проезда по «зебрам» стартовал два года назад. В настоящее время в Москве отслеживают такие нарушения три камеры, сообщает АГН «Москва».

Ранее News.ru писал о планах ЦОДД увеличить число светофоров на столичных улицах. Движение в Москве регулируют порядка 40 тысяч светофоров, и необходимо установить ещё около 800.


#москва #безопасность #пешеходы
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