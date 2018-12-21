Создатель «Мужского государства» получил условный срок

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Владислав Поздняков

Владислав Поздняков, являющийся основателем паблика «Мужское государство» в социальной сети «ВКонтакте», осуждён на два года условно за возбуждение ненависти по признакам пола. Приговор вынесен Советским районным судом Нижнего Новгорода.

Согласно материалам следствия, Поздняков и ещё несколько человек размещали в паблике, насчитывающем свыше 150 тыс. подписчиков, сообщения, фотографии и видеоролики, оскорбляющие женщин. В сентябре в доме мужчины прошёл обыск, а сам он был арестован на пять суток. Позднее было возбуждено уголовное дело, по окончании расследования которого Поздняков предстал перед судом.

Суд признал его виновным в действиях, направленных на унижение человеческого достоинства женщин (часть 1 статьи 282 УК РФ), сообщает «Медиазона».

Ранее News.ru писал о том, что в Петербурге попал под суд местный житель, опубликовавший в соцсети анекдот о выборах и карикатуру со словам «ватник». Следствие усмотрело в его действиях признаки экстремизма.