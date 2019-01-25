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Совфед отреагировал на странный обед в школьной столовой

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Совет Федерации отреагировал на видео, опубликованное учениками одной из школ в Кемеровской области, со слипшимися макаронами и старыми яблоками в школьной столовой.

«Если учебное заведение принимает некачественные продукты у поставщиков, то необходимо ужесточить ответственность заказчиков за такие вещи», — заявила зампредседателя комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ирина Гехт.

По её словам, любой заказчик имеет право отказаться от некачественной продукции, например, не брать «старые, пожухлые яблоки». Гехт также напомнила, что в Совете Федерации разработан законопроект о детском питании, который введёт обязательные нормы по приготовлению пищи для школьников.

Ранее директор школы №10 прокомментировала видео, где девочка жалуется на обед в школьной столовой города Юрги. По словам Людмилы Сахаровой, шуточный ролик сняли ученики «с недостаточным воспитанием». Несмотря на это, кемеровские следователи уже заинтересовались роликом и организовали доследственную проверку качества еды в столовой школы, сообщает официальный сайт ведомства, писал News.ru.


#Совфед #Кузбасс #Кемеровскаяобласть
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