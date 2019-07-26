https://static.news.ru/photo/77a4c9c4-afab-11e9-b27b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Peter Kneffel/dpa/Global Look Press

Закон о порядке взвешивания весогабаритного транспорта отклонён с последующим созданием согласительной комиссии. Об этом сообщил замглавы экономического комитета Совфеда Валерий Васильев.

Он пояснил РИА Новости, что документ не был принят из-за отсутствия согласований с Минтрансом по некоторым пунктам.

При выявленных нарушениях должна сработать система оповещения, в том числе и через sms-рассылку владельцу транспорта, — сказал сенатор.

По словам Васильева, для оснащения пунктов системой оповещения на трассах в регионах необходимо не менее $5 млрд в год, на дорогах федерального значения — также $5 млрд, но источник этих средств в законопроекте не указан.

Ранее News.ru писал, что за перевес большегрузов теперь будут конфисковывать машину. Такое решение было принято на состоявшемся в конце июня 2019 года совещании заседания Госсовета, посвящённого развитию сети автодорог и организации дорожного движения.