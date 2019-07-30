https://static.news.ru/photo/56c06c0c-b2d2-11e9-a446-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/News.ru
Силовики завели уголовное дело о массовых беспорядках во время состоявшейся 27 июля в Москве несанкционированной акции солидарности с оппозиционными кандидатами в Мосгордуму, не допущенными до выборов. Об этом говорится в пресс-релизе столичного СУ СК.
На основании материалов процессуальной проверки и материалов, поступивших из органов прокуратуры, 30 июля 2019 года возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1, 2, 3 ст. 212 УК РФ («Массовые беспорядки»), — отмечается на сайте ведомства.
Кроме того, столичным СУ СК расследуется три уголовных дела по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Также ведутся проверки по фактам применения насилия в отношении сотрудников МВД и Росгвардии в ходе митинга 27 июля 2019 года.
Группа лиц накануне проведения несанкционированной акции неоднократно размещала в сети Интернет призывы принять в ней участие, заведомо допуская, что данные действия могут спровоцировать массовые беспорядки, — поясняется в пресс-релизе.
В результате этого, как полагают в СК, участники акции «применили насилие в отношении представителей власти, прорвали оцепление, и, выйдя на проезжую часть, парализовали движение автотранспорта на Садовом кольце».
Как писал News.ru, ранее мэр Москвы Сергей Собянин выразил благодарность росгвардейцам и полицейским, которые 27 июля применяли силу к участникам митинга в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму. По его словам, силовики якобы выполняли свой долг.