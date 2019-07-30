https://static.news.ru/photo/56c06c0c-b2d2-11e9-a446-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Силовики завели уголовное дело о массовых беспорядках во время состоявшейся 27 июля в Москве несанкционированной акции солидарности с оппозиционными кандидатами в Мосгордуму, не допущенными до выборов. Об этом говорится в пресс-релизе столичного СУ СК.

На основании материалов процессуальной проверки и материалов, поступивших из органов прокуратуры, 30 июля 2019 года возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1, 2, 3 ст. 212 УК РФ («Массовые беспорядки»), — отмечается на сайте ведомства .

Кроме того, столичным СУ СК расследуется три уголовных дела по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Также ведутся проверки по фактам применения насилия в отношении сотрудников МВД и Росгвардии в ходе митинга 27 июля 2019 года.

Группа лиц накануне проведения несанкционированной акции неоднократно размещала в сети Интернет призывы принять в ней участие, заведомо допуская, что данные действия могут спровоцировать массовые беспорядки, — поясняется в пресс-релизе.

В результате этого, как полагают в СК, участники акции «применили насилие в отношении представителей власти, прорвали оцепление, и, выйдя на проезжую часть, парализовали движение автотранспорта на Садовом кольце».

Как писал News.ru, ранее мэр Москвы Сергей Собянин выразил благодарность росгвардейцам и полицейским, которые 27 июля применяли силу к участникам митинга в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму. По его словам, силовики якобы выполняли свой долг.

Также он объявил, что оппозиционная Либертарианская партия готовит некие провокации для жителей столицы. До этого глава организации Михаил Светов сообщил об отзыве заявки на проведение митинга в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму 3 августа, поскольку организаторам не удалось найти компромисс с мэрией Москвы.