https://static.news.ru/photo/8b9d5e90-b45c-11e9-be17-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Представитель Следственного комитета назвал фейком информацию о благодарности, которую в ведомстве якобы выразили гендиректору телеканала «Дождь» Наталье Синдеевой за прямую трансляцию с митинга за честные выборы, прошедшего в Москве 27 июля.

Мы это не комментируем. Это фейк, — заявили журналисту News.ru в СК.

Канал в своём Twitter также опроверг данные о получении документа. По словам главного редактора СМИ Александры Перепеловой, «Дождь» по закону обязан предоставлять все свои передачи в ФГУП ВГТРК «Гостелерадиофонд», что делает запрос эфира бессмысленным.

Сегодня какие-то анонимные телеграм-каналы опубликовали якобы документ СК с благодарностью Дождю за прямой эфир с протестной акции 27 июля. Вот только всё это фейк и никаких писем мы не получали. Подробнее объяснил наш главред pic.twitter.com/s4lngTsrwr — Телеканал Дождь (@tvrain) 1 августа 2019 г.

Ранее в анонимных Telegram-каналах распространилась фотография документа, в котором замруководителя Главного следственного управления СК якобы благодарит телеканал за содействие, так как «почти 11 часов трансляции» акции протеста помогли в создании доказательной базы для привлечения к ответственности митингующих.

В день мероприятия «Дождь» открыл свой эфир для бесплатного просмотра.

Ранее News.ru писал, что по делу о беспорядках в ходе митинга следователи возбудили четыре уголовных дела. Три из них — по статье «Применение насилия в отношении представителя власти» и одно — по статье «Массовые беспорядки». Также ведутся проверки по фактам применения насилия в отношении сотрудников МВД и Росгвардии.