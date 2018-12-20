Штраф за неоплату парковки в Москве хотят увеличить вдвое

https://news.ru/storage/news/64a1b4668e9c51d47ff60d4f20ebe4e0/09860555-3782-495c-b412-2871894abda9_850.jpg Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Press

Проект поправок к московскому Кодексу об административных правонарушениях внесён в Мосгордуму. Он предусматривает резкое увеличение размера штрафа за неоплаченное использование платных парковок в столице.

Штраф с нынешних 2,5 тыс. рублей предлагается повысить до 5 тыс. рублей. Законопроект внесён «в первоочередном порядке», что, как правило, заставляет депутатов форсировать принятие такого документа, сообщает «Коммерсант».

Инициаторами поправок стали депутаты из комиссии по законодательству. По мнению авторов изменений, нынешний размер штрафа «не соответствует степени общественной опасности деяния и принципу экономической целесообразности».

Ранее News.ru сообщал, что с 15 декабря в центре Москвы изменились цены на парковку. Инфраструктура столичного паркинга справилась с переходом на новую стоимость. У парковок стоят информационные таблички, дежурят инспекторы, которые при необходимости помогают автолюбителям разобраться в правилах.