Школьника вызвали на допрос из-за фото с полицейским

https://news.ru/storage/news/6c7ab5430d0c79b324651c68d4b5fe0e/667541bf-c97d-4888-ac93-d8edaca166a0_850.jpg Булкин Сергей/News.ru

Одиннадцатиклассника Максима Неверова из города Бийска Алтайского края хотят обвинить по статье об оскорблении представителя власти из-за Stories в Instagram.

16-летний активист «Протестного Бийска» снял на видео, как страж порядка отказывается уступать место бабушке. Полицейский, в свою очередь, написал на подростка заявление и, по словам следователя, «дал наводку на видео», передаёт Telegram-канал «Правозащита Открытки».

Сотрудник СК позвонил школьнику и вызвал его на допрос. Впрочем, подросток отказался каким-либо образом контактировать со следствием, пока ему не пришлют официальную повестку.

В этом году Неверова уже штрафовали на 50 тысяч рублей. Тогда его обвиняли в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних из-за нескольких фотографий во «ВКонтакте».

Ранее News.ru писал, что правоохранители в Твери задержали местного активиста Илью Якушева за чтение Конституции РФ во время одиночного пикета у здания администрации. По дороге в отделение полиции стражи порядка требовали убрать телефон и пытались вести беседы на политические темы.