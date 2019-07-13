Мороженое — одно из любимых лакомств сладкоежек в летнее время и не только. И несмотря на то, что цена этого десерта с каждым годом продолжает расти, россияне не намерены от него отказываться. News.ru решил расспросить экспертов подробнее об этом продукте и выяснить правдивость мифов о нём.

Ведущий научный сотрудник НИИ питания РАН Ольга Григорьян рассказала, что самым полезным мороженым с точки зрения диетологии является фруктовое — сорбеты и лёд. Его можно приготовить дома самостоятельно: нужно сделать смузи, разлить его по формочкам и поставить в холодильник. Получатся замороженные фруктовые кубики.

Для того чтобы свести к минимуму вред для организма от мороженого, специалист рекомендует изучить его состав. Качественный десерт должен содержать в себе натуральные ингредиенты: сливки, а также сливочное масло и сахар. Или в случае с фруктовым мороженым — сок фруктов. В составе полезного мороженого должны отсутствовать растительные жиры, ароматизаторы, загустители и крахмал, отмечает Ольга Григорьян.

Мороженое, в составе которого есть растительные жиры, — дешёвое, так как в данном случае подразумевается пальмовое масло. Оно увеличивает концентрацию неполезного холестерина, из-за чего может появиться атеросклероз и сахарный диабет. Не значит, что это плохой продукт, но в данном случае мы говорим о том, какое мороженое является наиболее полезным. Ольга Григорьян ведущий научный сотрудник НИИ питания РАН

Недавнее исследование показало, что даже резкое снижение доходов не заставит жителей России отказаться от покупки этого лакомства.

В летнее время спрос на него традиционно высок. Так, 56% россиян признались, что покупают мороженое каждую неделю, а 21,9% граждан не отказывают себе в этом продукте дважды в неделю. Ещё 8,5% респондентов рассказали, что балуют себя лакомством три раза в неделю, а 4% — могут съесть до 10 порций мороженого еженедельно.

Комментируя тот факт, что россияне не экономят на данном продукте, Ольга Григорьян отметила, что он затягивает людей. Удовольствие от сочетания сладкого и жирного довольно сильное, и человек подсаживается на этот вкус. Зависимость от мороженого специалист сравнил с зависимостью от шоколада и фастфуда.

Это нормальная реакция нашего мозга. Если мы не контролируем себя, то у нас появляются назойливые навязчивые состояния, — пояснил диетолог.

Она также отметила, что мороженое является традиционным летним лакомством и просто десертом. После приёма пищи зачастую хочется сладкого, и это нормально, утверждает специалист. Связано это с тем, что после того как человек поел, он понимает, что еда поступила в желудок, однако, в силу того что пища ещё не успела перевариться, он не чувствует поступления тех или иных веществ.

Сергей Лантюхов/News.ru

Это довольно долгий процесс, потому что первая глюкоза появляется через 20–30 минут после того, как мы начали есть. Организму нужно переварить пищу, а человеку хочется как можно быстрее получить энергию, поэтому появляется желание заесть приём пищи сладким, чтобы глюкоза сразу поступила и мы получили удовольствие от еды, — сказала ведущий научный сотрудник НИИ питания РАН.

Отвечая на вопрос о том, сколько мороженого следует есть, чтобы не набрать лишний вес, специалист заявила, что к каждому человеку в этом вопросе должен быть индивидуальный подход — нужно учитывать его рацион. При этом она рекомендовала употреблять в пищу не более одной порции в неделю. Следует помнить о том, что этот десерт является высококалорийным жироуглеводистым продуктом — в нём нет белка. Сейчас же тренд в науке о питании основан на обеспечении организма белком, пояснил диетолог. По её словам, учёные со всего мира пришли к однозначному мнению о том, что люди на сегодняшний день массово недополучают данные органические вещества. Отсюда и появился тренд на белковые смеси. Их, как отмечает специалист, можно добавлять в мороженое при приготовлении десерта в домашних условиях. Таким образом продукт станет более полезным.

Комментируя популярность мороженого среди россиян, врач — аллерголог-иммунолог Института аллергологии и клинической иммунологии Алла Рыжих отметила, что этот продукт, как и всё сладкое, обладает антидепрессивным эффектом. Специалист также заявила, что вопреки расхожему мнению, простудиться после употребления этого лакомства могут только те, кто страдает хроническим тонзиллитом. Но заболеть такие люди могут от любых холодных продуктов.

Теоретически, конечно, заболеть от большого количества съеденного мороженого можно — в организме нарушится температурный баланс. Однако люди обычно не едят столько мороженого, чтобы можно было бы от него заболеть. Алла Рыжих врач Института аллергологии и клинической иммунологии

Специалист также предупредила о том, что употреблять в пищу мороженое нельзя тем людям, у которых есть аллергия на белок коровьего молока. Однако такое заболевание в основном встречается в детском возрасте. Что касается красителя Е102, который зачастую встречается в мороженом, то он может вызвать аллергическую реакцию у людей, которые не переносят аспирин, анальгин, нестероидные противовоспалительные препараты или же страдают полипозом.

Большинство вредных добавок отношения напрямую к аллергии не имеют. Они просто вредны и токсичны. Реакции на них бывают у людей, которые имеют проблемы с желудочно-кишечным трактом, — пояснила врач Института аллергологии и клинической иммунологии Алла Рыжих.

Как ранее рассказывал News.ru, по данным Росстата, средняя цена сливочного мороженого в мае текущего года оказалась выше, чем за аналогичный период прошлого года, на 7,2%, а по сравнению с маем 2017-го — на 13%, до 433,2 рубля за 1 кг. За последние семь лет стоимость летнего десерта удвоилась. В Союзе мороженщиков России охарактеризовали отечественный рынок популярного холодного лакомства как высококонкурентный: производители не могут бесконтрольно и бесконечно повышать стоимость своего товара. Несмотря на это, в организации считают подорожание обоснованным — они учитывают процент инфляции, немаловажно и колебание курсов валюты.