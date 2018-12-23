USD  68.0085 EUR  77.9717
GOLD1,255 $   Brent53.75 $ Bitcoin4,025.17 $
МОСКВА-7°C12:56
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Сахалинским детям построили «безвыходный» лабиринт

vk.com

общество [ версия для печати ]

Необычный лабиринт появился в предпраздничные дни на главной площади города Корсаков на Сахалине. Ледяное сооружение не имеет ни входа, ни выхода.

Местные жители сравнивают его с «манежем», в котором можно оставить ребёнка на случай, когда необходимо отлучиться по делам. Впрочем, по их словам, детвору отсутствие входа и выхода не смущает. Юные горожане нашли простой способ попасть в лабиринт — они перелезают через одну из стенок, приставив к ней скамейку.

В администрации города разъяснили ситуацию с лабиринтом — оказывается, он ещё не завершён. Строители не успели прорезать вход и выход, поскольку сдача ледяного сооружения была намечена только на 29 декабря, сообщает Skr.su.

Ранее News.ru писал о негодовании жителей города Ноябрьска по поводу одной из горок в детском ледяном городке. Некоторые из них разглядели в украшении аттракциона изображение мужского полового органа.


#дети #сахалин #общество
самое читаемое
в мире
Рыдающий на улице Одессы актёр Пашинин смутил украинцев
политика
Россия уничтожит резиденцию Порошенко в случае войны

читайте также
происшествия 12:47, 18 декабря 2018
Дед Мороз умер на утреннике в кемеровском детском саду
общество 13:02, 17 декабря 2018
Ямальцы разглядели фаллос на детской горке
общество 11:23, 17 декабря 2018
Ржавые тарелки и насекомых нашли в детском саду Челябинска
Лента новостей
происшествия 12:51
Пожар в шахте Соликамска до сих пор тушат
в мире 12:51
Приход из Львовской области перешёл в новую церковь Украины
спорт 12:46
Туктамышеву выписали из больницы
происшествия 12:45
Пьяный водитель в трусах протаранил более десятка машин
политика 12:38
Постпредство РФ назвало лукавой резолюцию ГА ООН по Крыму
происшествия 12:37
Распитие алкоголя привело к переломам рёбер в Мордовии
спорт 12:37
Медведева поведала о брошенных на лёд сырых пельменях
в мире 12:34
Путин посочувствовал родным жертв цунами в Индонезии
шоу-бизнес 12:28
Ольга Бузова заболела в разгар новогодних корпоративов
общество 12:25
Роскосмос обратился в суд из-за неисправных спутников
экономика 12:22
Товарооборот между Китаем и КНДР снизился
спорт 12:21
Кучеров сделал пента-трик и стал первой звездой дня в НХЛ
в мире 12:10
УПЦ сравнила украинский режим с нацистской Германией
происшествия 12:07
Путин приказал выяснить причину трагедии в Соликамске
экономика 12:04
Рублю предсказали падение в новогодние праздники
Другие новости
общество 12:25
Роскосмос обратился в суд из-за неисправных спутников
общество 11:47
Власти Москвы закрыли участок Большой кольцевой линии
общество 11:30
ООН указала России на проблемы в Крыму
Генассамблея приняла резолюцию по правам человека
общество 10:59
Дед Мороз исполнил брейк-данс в Рязани
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top