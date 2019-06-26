Русская православная церковь (РПЦ) предложила закрепить за эмбрионом право на жизнь. Проект документа «О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия» выставлен на общественное обсуждение.
Эмбрион является человеком и имеет полное право называться таковым, — сказано в документе.
РПЦ предлагает отстаивать права эмбриона: право на жизнь и на развитие. Научные эксперименты с эмбрионами и их замораживание признаются недопустимыми. Церковь призывает также государство гарантировать медицинским работникам право на отказ от совершения аборта и считает недопустимым тестирование «с целью выбора будущего потомства с заданными характеристиками».
Как писал News.ru, патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал закрыть тему абортов в том масштабе, в котором она существует в настоящее время. По словам предстоятеля РПЦ, если каждый год в стране будет рождаться миллион детей, не родившихся из-за абортов, то за 10 лет население составит 156 млн человек, а за 20 лет — 166 млн. Он отметил, что никакие государственные меры поддержки материнства не смогут дать такой демографический эффект.