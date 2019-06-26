Купить билет на поезд до станции Шиес в Архангельской области, где уже почти год проходит массовый протест против строительства мусорного полигона, больше нельзя. РЖД прекратила их продажу и отменила остановку для пассажиров.

С 25 июня поезд сообщением Москва — Воркуа будет останавливаться в Шиесе только в технических целях. Об этом говорится в ведомственной телеграмме управления Северной железной дороги, сообщает «Интерфакс». В ответ...