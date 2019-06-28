https://static.news.ru/photo/712a7572-9a6a-11e9-8208-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

В Русской православной церкви считают, что школьникам необходимо изучать религиозные тексты на уроках литературы, сообщает «Интерфакс».

К сожалению, в рамках школьного курса одиннадцатилетнего не проходят ни Библию, ни Тору, ни Коран, и я думаю, что это большое упущение, потому что как минимум к этим произведениям можно относиться как к выдающимся литературным произведениям. Если наши школьники изучают «Слово о полку Игореве», «Легенду о Гильгамеше», то почему они в рамках курса литературы не могут изучать ту же самую Библию, Тору или Коран? — сказал митрополит Волоколамский Иларион в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24».

Он также напомнил, что президент России Владимир Путин во время прямой линии посоветовал молодым людям читать церковную литературу, потому что вне зависимости от вероисповедания человека эти произведения несут нравственную нагрузку.

И это нравственная составляющая, которой сегодня не хватает нашим молодым людям и нашим школьникам, — добавил митрополит.

Ранее News.ru писал, что РПЦ в лице главы Синодального отдела внешних церковных связей митрополита Илариона предлагает сопровождать фильмы и сериалы со сценами употребления наркотиков предупреждением об их вреде для здоровья.