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Ростуризм отверг идею налога на выезд за границу

Сергей Лантюхов/News.ru

общество [ версия для печати ]

Граждане России вольны свободно выбирать направления для туристических поездок и реализация этого права не должна облагаться никакими налогами, заявил советник главы Ростуризма Андрей Монаков. Таким образом он прокомментировал идею ввести дополнительный сбор на выезд за рубеж.

«Более того, искусственное ограничение конкуренции с выездными туристскими направлениями может стать фактором, негативно влияющим на процессы повышения качества туристского сервиса внутри страны, и создать предпосылки для роста цен на продукты внутреннего туризма», — пояснил чиновник в беседе с РИА Новости.

Ранее инициативу осудили и в Госдуме. Норма возлагает дополнительную нагрузку на семейный бюджет россиян, считает председатель комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярёв.

Как писал News.ru, с предложением ввести сбор в 500 рублей с каждого человека, выезжающего из РФ за рубеж, к членам Федерального собрания и в Ростуризм обратились представители ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «АВАНТИ».


#налоги #ростуризм
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