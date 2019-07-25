Гражданка России Екатерина Малышева, несколько лет проживающая на территории Италии, просит президента РФ Владимира Путина спасти её от итальянского мужа-тирана и помочь вернуться на родину. Соответствующее обращение она записала в провинции Калабрия.

По словам женщины, она, как и множество других россиянок, которые вышли замуж за иностранцев и уехали жить в чужую страну, в процессе развода оказалась совершенно бесправной и вынуждена оставаться за границей, терпя издевательства супруга, чтобы не потерять детей. Дело в том, что в 2011 году Россия присоединилась к Гаагской конвенции о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей, в соответствии с которой, любой ребёнок, неправомерно вывезенный из страны постоянного проживания или удерживаемый вне её, должен быть незамедлительно возвращён домой.

Для детей Екатерины страна проживания — Италия, при том, что они имеют двойное гражданство — российское и итальянское. Но остаться в Калабрии, утверждает женщина, для них значит находиться в постоянном страхе, рискуя жизнью и здоровьем: муж, который регулярно поднимает руку на неё и детей, постоянно грозит им расправой.

News.ru связался с Екатериной, чтобы выяснить, какая опасность грозит им, и почему она обращается напрямую к президенту страны

По её словам, в 2011 году она вышла замуж и переехала на родину мужа — в провинцию на юге Италии — Калабрию. Через некоторое время в семье родилась дочь, а ещё через пару лет — сын. Именно после рождения второго ребёнка, утверждает Екатерина, поведение супруга резко изменилось. Он стал раздражительным, начал избивать жену и детей.

Сын родился неспокойным. Начались оскорбления в мою сторону, что я не могу его успокоить, началось рукоприкладство. Говорил, чтобы я заткнула ребёнка. Попадало мне, попадало старшей дочери. На диван садиться нельзя, детям играть нельзя, отопление включать нельзя. Дети болели постоянно, в квартире было 10-15 градусов. Малейшие просьбы включить хотя бы на пару часов отопление превращались в оскорбления, в таскание за волосы. Если я пыталась обратиться за помощью, закрывались двери, отбирался телефон. Говорил, попробуй только куда-то обратиться, ты здесь иностранка, ты здесь никто, — рассказывает женщина.

Муж Екатерины — бывший военный. Во время службы рядом с ним взорвалась бомба. После увольнения он получил справку о том, что страдает психическим расстройством. Екатерина узнала об этом только после свадьбы, когда уже находилась в положении. Позже в разговоре с главврачом больницы, где лечился супруг (есть подтверждающая аудиозапись) она выяснила, что у супруга тяжёлый психоз.

Когда терпеть оскорбления и побои со стороны мужа стало невыносимо, женщина подала на развод, обратилась в полицию и в правозащитную организацию, которая специализируется на помощи русским женщинам, подвергшимся насилию, VitaRu (вИта.ру). Там ей предоставили бесплатного адвоката. Но пока кардинально ситуация не изменилась, утверждает она. По словам Екатерины, супруг фактически держит её и детей в заложниках, контролируя каждый их шаг.

Полиция говорит: мы ничего не можем сделать, ждите суда. Но сейчас сезон отпусков и в полную силу суды заработают только в октябре. С 11 июня у нас развод в стадии — сепарация, это когда один из супругов должен покинуть дом. Муж съехал в квартиру над нами, но он безработный и целыми днями следит, выкрал наши документы, мою одежду, прослушивает телефонные разговоры, всегда знает, где я нахожусь, забрал ключи от квартиры, компьютер, покупает нам минимум еды и чистой воды. Это при том, что у сына с рождения одна почка и ему нужно обильное питье, — рассказывает она.

Мужчина постоянно напоминает Екатерине про силу Гаагской конвенции и о своих преимуществах, например, о том, что у неё нет своего жилья в Италии и возможности содержать сына и дочь. Настаивает, чтобы она оставила ему детей и уезжала в Россию одна.

из личного архива Екатерины Малышевой

При этом рукоприкладство с его стороны, русофобские высказывания и угрозы убийства не прекращаются. По её словам, нет основания не верить в серьёзность его намерений. Калабрия, в которой они проживают, считается самой бедной и неблагополучной провинцией в Италии, а также является родиной одной из опаснейших мафиозных группировок — «ндрангета». В регионе высокий уровень преступности, регулярно случаются убийства на бытовой почве, утверждает Екатерина.

Здесь часто происходят семейные убийства, когда муж убивает жену либо из ревности, либо по другим причинам, избавляется от детей, потому что они напоминают ему о жене, это такая месть. И муж мне также угрожает: попробуй заявить на меня в полицию, в Италии такие законы, я год-два просижу в тюрьме, выйду и убью вас. В посёлке, где мы живём, жители очень боятся потерять лицо семьи, а так как конфликт между нами стал очевиден, и соседи уже судачат, он очень зол на меня. Я боюсь мести с его стороны, — утверждает она.

Доведённая до отчаяния женщина, говорит, что единственное место, где она и дети будут чувствовать себя в безопасности — это Россия. Екатерина обращалась за помощью в генконсульство РФ и к уполномоченному при президенте РФ по правам ребёнка, но реакции пока никакой не поступило. Поэтому она решила обратиться к президенту страны, чтобы не только защитить себя и своих детей, но и привлечь внимание к проблеме незащищённости россиян, которые попадают в такие ситуации.

Я прошу, чтобы нас скрыли от мужа, чтобы мы перестали бояться за свою жизнь, чтобы нас вывезли из Италии или как-то посодействовали нашему возвращению на родину, — говорит Екатерина.

Анна Кузнецова Сергей Булкин/News.ru

Побег: выход или ошибка

По мнению адвоката Тимура Маршани, таких случаев становится больше с каждым годом, так как количество международных браков только увеличивается. При этом, по его мнению, Екатерина может беспрепятственно уехать в Россию, забрав с собой детей. По его словам, на территории нашей страны в полной мере Гаагская конвенция ещё не действует.

Пока мы входим в конвенцию на правах ассоциированного членства, пока только наблюдатели, мы пока только поставили параф. Во-первых, если мать со своим ребёнком в такой ситуации пришла на территорию российского консульства — не имеют права ей отказать в убежище. Во-вторых, на территории РФ вывоз ребёнка его законным представителем с территории государства, в котором квалификация «похищение ребёнка» даётся в отношении действий матери, не является преступлением. По этой причине РФ не может отказать ни в убежище, ни в предоставлении дипломатической миссией возможности коридора вывоза матери с ребёнком по каналам дипломатической связи. Тимур Маршани адвокат

Между тем практика говорит об обратном. Чаще всего россиянки, которые убегают из страны мужа на родину и вывозят детей незаконно, проигрывают суд и лишаются родительских прав. Причём именно по решению российского суда, который при рассмотрении аналогичных дел не учитывает индивидуальные обстоятельства в каждом отдельном случае, а действует строго по букве закона.

Президент ассоциации помощи русским женщинам в Италии, подвергшимся насилию, VitaRu Наталия Сясина, которая знает историю Екатерины не понаслышке и пытается ей помочь, рассказала News.ru, что конвенция действует в России в полной мере уже не первый год и тот факт, что она не ратифицирована, не играет роли.

На нашей совести есть один случай: к нам обратилась девушка и потом она уехала в Россию. Мы не успели её остановить. К ней была применена Гаагская конвенция, самым бескомпромиссным образом, без учёта конкретной ситуации. Это нашумевший случай — история Дарьи ди Сальва из Екатеринбурга. Там было судом принято решение: двухлетняя девочка присуждена отцу в Италии, хотя мама ещё продолжала кормить её грудью. Достаточно грустная ситуация. В семье тоже присутствовало насилие. Наталия Сясина глава ассоциации помощи русским женщинам в Италии, подвергшимся насилию, VITAru

По её словам, в случае Екатерины они стараются действовать в рамках закона.

К счастью, у нас сейчас не идёт речь о том, что Екатерина убежала с детьми в Россию, и надеюсь, что до этого не дойдёт, так как мы сможем разрулить ситуацию здесь, в Италии. Наша задача — обезопасить тыл. Сделать все необходимые шаги в Италии. И если всё же придётся уехать из страны, то с полной уверенностью, что ты не будешь в итоге представлен как неправая сторона, — сообщила она.

Сясина отметила, что пока женщина находится на территории Италии, она обязана подчиняться местным законам. При этом усомнилась, что социальные службы способны ей помочь. Россиянка сейчас полностью — и в финансовом и в жилищном плане — зависима от своего «мучителя», констатирует она.

Дело осложняется тем, что они находятся довольно далеко, в глуши, куда не очень просто добраться. Мои действия — не привлечь как можно больше людей к её ситуации, а привлечь тех людей, кто реально сможет помочь в построении плана выхода из сложившихся обстоятельств. Очень часто представители служб, которые защищают детей, имеют свои собственные взгляды на жизнь. И я не могу на расстоянии понять, насколько здравый подход у конкретного соцработника, который станет заниматься её делом. Есть протоколы, которые позволяют защитить детей, но те же самые протоколы могут привести и к неприятному развитию ситуации, — подытожила Сясина.

Сама же Екатерина надеется, что вмешательство со стороны российских властей, пусть и не кардинально изменит, но хотя бы, сдвинет ситуацию с мёртвой точки. Пока же она и двое малолетних детей находятся в постоянной опасности.