https://static.news.ru/photo/09aaab26-91b2-11e9-af96-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Frank May/picture alliance/Global Look Press

Мужчины могут вести хозяйство и справляться с воспитанием детей не хуже женщин. Так считают большинство россиян, следует из результатов опроса, который был проведён Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

70% опрошенных верят в способность отцов ухаживать за детьми и вести хозяйство, однако 58% не считают нормальной ситуацию, когда мужчина после рождения младенца остаётся дома, а женщина выходит на работу. Причём чаще всего против «нетрадиционного» порядка вещей выступают именно мужчины — 62%. Согласны взять на себя уход за новорождённым вместо жены оказались 42% представителей сильного пола.

У подавляющего большинства опрошенных не оказалось знакомых, где мужчина заменил бы в доме женщину. Вместе с тем у 10% респондентов пример таких семей всё-таки имеется.

ВЦИОМ отмечает, что аналогичное исследование общественного мнения проводилось и в 2017 году. С тех пор позиция россиян не претерпела существенных изменений .

Ранее, как писал News.ru, Росстат выяснил, в каких регионах России живёт больше всего людей, не стремящихся работать. Лидерами стали Москва и Московская область. В пятёрке «ленивых» регионов также оказались Дагестан, Краснодарский край и Санкт-Петербург.