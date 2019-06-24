Почти половина (49%) опрошенных россиян не поддерживает перспективу введения четырёхдневной рабочей недели.
Опрос показал, что благосклонней отнеслись к высказанной премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым идее молодые люди (39%), жители Москвы и Петербурга (36%) и других городов-миллионников (34%), сообщает
Основное опасение россиян, связанное с возможным сокращением трудовой недели, это вероятное уменьшение заработной платы — такое предположение высказали 89% респондентов. Положительное влияние большего количества свободных дней на состояние здоровья отметили 42% опрошенных.
Опрос был проведён методом телефонного интервью среди 1600 человек старше 18 лет.
Как писал News.ru ранее, другой опрос показал, что конфликты в отпуске между женатыми людьми чаще всего происходят из-за работы. Отношения начинают накаляться, если один из супругов не может отвлечься от дел и полноценно расслабиться, выяснили социологи.