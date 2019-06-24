https://static.news.ru/photo/65f4347e-9644-11e9-99f2-fa163e074e61_1024.jpg Фото: imago stock&people/Global Look Press

Почти половина (49%) опрошенных россиян не поддерживает перспективу введения четырёхдневной рабочей недели.

Опрос показал, что благосклонней отнеслись к высказанной премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым идее молодые люди (39%), жители Москвы и Петербурга (36%) и других городов-миллионников (34%), сообщает ВЦИОМ .

Основное опасение россиян, связанное с возможным сокращением трудовой недели, это вероятное уменьшение заработной платы — такое предположение высказали 89% респондентов. Положительное влияние большего количества свободных дней на состояние здоровья отметили 42% опрошенных.

Опрос был проведён методом телефонного интервью среди 1600 человек старше 18 лет.

Как писал News.ru ранее, другой опрос показал, что конфликты в отпуске между женатыми людьми чаще всего происходят из-за работы. Отношения начинают накаляться, если один из супругов не может отвлечься от дел и полноценно расслабиться, выяснили социологи.