https://static.news.ru/photo/7f1a1c20-9658-11e9-b978-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Эксперты Росконтроля проверили говяжьи сардельки на соответствие ГОСТу. В исследовании приняли участие бренды «ВкусВилл», «Рублёвский», «Великолукский мясокомбинат», «Царицыно», «Дым Дымыч/Сохраняя традиции», «Мясницкий ряд» и «Снежана».

Все образцы были изучены по 50 параметрам. По итогам проверки выяснилось, что товары брендов «Великолукский мясокомбинат», «Мясницкий ряд» и «Снежана» соответствуют ГОСТу.

На продукции «Царицыно» и «Дым Дымыч/Сохраняя традиции» указано, что сардельки сделаны из говядины, однако при их производстве использовалось другое мясо.

В сардельках «ВкусВилл», «Рублёвский» и «Великолукский мясокомбинат» массовая доля жира и белка не совпадает с указанными на маркировке.

Шесть из семи образцов продукции попали в чёрный список Росконтроля. «ВкусВилл» был внесён в перечень товаров с замечаниями, информирует Nation News .

Как ранее писал News.ru, эксперты Росконтроля проверили охлаждённые полуфабрикаты из свинины и рассказали, какие из них не отличаются хорошим качеством.