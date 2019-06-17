https://static.news.ru/photo/a5b3b7c6-90f7-11e9-9609-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Andreas Franke/Global Look Press

Эксперты Росконтроля проверили охлаждённые полуфабрикаты из свинины и рассказали, какие из них не отличаются хорошим качеством.

Исследованию подверглась мясная продукция, которую можно купить в торговых сетях «Мираторг», «Ашан», «Карусель», «Мясновъ», Selgros, «Билла» и «Глобус».

Полностью отвечают требованиям безопасности по физико-химическим и микробиологическим показателям свиные стейки «Глобус», Selgros, «Мираторг» и эскалоп свиной «Ашан». Они не содержат антибиотиков, антимикробных и антипаразитарных препаратов, а также гормонов и стимуляторов роста.

Помимо этого, продукция из этих магазинов отличается хорошими органолептическими показателями и свежестью.

В процессе гистологического анализа в образце, купленном в магазине «Мясновъ», эксперты обнаружили растительный углеводный компонент, которого в натуральном мясе быть, конечно, не должно, — отметили специалисты.

В чёрный список попали стейки «Мясновъ» и «Билла», а приобретённое в «Карусели» мясо «сомнительной свежести» было включено в перечень товаров с замечаниями.

По итогам проверки россиянам посоветовали покупать продукцию «Глобуса», «Мираторга», «Ашана» и Selgros, передаёт Life.ru .

Ранее News.ru писал, что Росконтроль перечислил марки опасного шашлыка. Абсолютно во всех образцах были обнаружены бактерии группы кишечной палочки и показатели фекального загрязнения, что указывает на нарушение санитарных норм при изготовлении продукта.