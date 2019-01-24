Роскачество выбрало средства для мытья посуды

https://news.ru/storage/news/0337ffeaab39a0c12e89b97e0bb775fb/62deadf7-1f52-4656-b80b-61bb17a5ef05_850.jpg Булкин Сергей/News.ru

Эксперты Роскачества выбрали самое эффективное средство для мытья посуды. Всего было проверено 45 самых распространённых торговых марок.

«Наилучшую моющую способность показало средство Fairy, второе место поделили Sarma, Sodasan и Synergetic. В числе аутсайдеров оказались „Каждый день“, „Красная цена“, „О'Кей“, „Радуга“ и Help», — говорится в результатах исследования.

Кроме того, было выявлено, сколько тарелок можно вымыть раствором из одного грамма средства и литра воды. Лучший показатель был у бренда Amway, худший — у марки «Каждый день», информирует RNS.

Как ранее писал News.ru, эксперты Роскачества подготовили советы по выбору самого эффективного и безопасного средства для мытья посуды, а также рассказали, как правильно его использовать.