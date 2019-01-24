Роскачество выбрало средства для мытья посуды

Эксперты Роскачества выбрали самое эффективное средство для мытья посуды. Всего было проверено 45 самых распространённых торговых марок.
«Наилучшую моющую способность показало средство Fairy, второе место поделили Sarma, Sodasan и Synergetic. В числе аутсайдеров оказались „Каждый день“, „Красная цена“, „О'Кей“, „Радуга“ и Help», — говорится в результатах исследования.
Кроме того, было выявлено, сколько тарелок можно вымыть раствором из одного грамма средства и литра воды. Лучший показатель был у бренда Amway, худший — у марки «Каждый день», информирует RNS.
Как ранее писал News.ru, эксперты Роскачества подготовили советы по выбору самого эффективного и безопасного средства для мытья посуды, а также рассказали, как правильно его использовать.