https://static.news.ru/photo/ad54cebc-9650-11e9-b938-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Эксперты Роскачества опубликовали перечень мер, с помощью которых можно дополнительно защитить автомобиль от угона. Служба приводит исследование общественной организации автомобилистов Германии General Automobile Club (ADAC), которая протестировала 237 машин, оснащённых системой бесключевого доступа. Лишь три авто в полной мере защищены от хакерских атак. 230 транспортных средств оказались не застрахованы от перехвата сигнала.

В связи с этим специалисты советуют использовать дополнительную защиту. Так, рекомендуется наносить аэрографию и наклейки, которые помогут быстрее опознать угнанный автомобиль. Также необходимо хранить при себе противоугонную метку — брелок, принимающий и передающий сигналы в ряде частот. Можно установить дополнительную защиту в виде пин-кода, спутниковой сигнализации, заблокировать рулевое колесо замком типа мультилок, спрятать внутри авто GPS/GSM-маяк, который отследит перемещение в случае угона.

Роскачество рекомендует консультироваться при установке защиты с официальным дилером, чтобы не лишиться гарантии на транспортное средство.

Как писал News.ru, количество угонов автомобилей в Москве снизилось втрое после установки камер интеллектуальной транспортной системы. Такие данные привёл ЦОДД.