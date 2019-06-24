Эксперты Роскачества опубликовали перечень мер, с помощью которых можно дополнительно защитить автомобиль от угона. Служба приводит исследование общественной организации автомобилистов Германии General Automobile Club (ADAC), которая протестировала 237 машин, оснащённых системой бесключевого доступа. Лишь три авто в полной мере защищены от хакерских атак. 230 транспортных средств оказались не застрахованы от перехвата сигнала.
В связи с этим
Роскачество рекомендует консультироваться при установке защиты с официальным дилером, чтобы не лишиться гарантии на транспортное средство.
Как писал News.ru, количество угонов автомобилей в Москве снизилось втрое после установки камер интеллектуальной транспортной системы. Такие данные привёл ЦОДД.