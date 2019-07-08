https://static.news.ru/photo/3a440572-a20e-11e9-9737-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Роскачество провело масштабное исследование бургеров, продающихся в российских ресторанах. Специалисты оценили качество пищи и проверили её на содержание антибиотиков.

Так, самым калорийным оказался бутерброд под названием «Классика», который готовят в сети ресторанов Black Star Burger. Самым диетическим оказался «Шефбургер» из KFC. При этом в нём же оказалась и самая большая котлета из всех исследуемых образцов. Самой маленькой эксперты признали котлету у «Биг Мака», купленного в McDonalds.

В свою очередь все булочки для бургеров оказались хорошего качества. Ни в одном из образцов не было обнаружено «комплексных улучшителей» — броматов или семикарбазида.

Кроме того, в «Биг Маке» (McDonalds), «Оригинальном» (Ketch Up) и «Классическом» (BB&Burgers) эксперты лаборатории обнаружили антибиотик тернидазол, в «Шефбургере» (KFC) был выявлен энрофлоксацин, а в «Классическом King» (МясоRoob) — офлоксацин. При этом ни один из производителей, у которых сети закупают мясное сырье, не превысил установленные техрегламентом нормы содержания антибиотиков, поэтому все бургеры признаны качественными.

В исследовании приняла участие продукция из McDonalds, Burger King, KFC, Farsh, «Мираторг», Ketch Up, BB&Burgers, Burger Club, МясоRoob, Black Star Burger и Jerry Wings, сообщает РИА Новости.

Ранее News.ru писал о том, что Роскачество провело масштабное исследование мультизернового хлеба. Всего специалисты проверили 11 торговых марок по 211 показателям. Замечания у экспертов были только к крошковатости и плотности мякиша некоторых изделий, что не является нарушением обязательных стандартов.