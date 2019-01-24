Противогололёдные реагенты могут вызывать рак у собак

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Животные серьёзно болеют из-за химикатов

Каждый год с наступлением зимы сотрудники коммунальных служб Москвы и Подмосковья начинают стандартную процедуру обработки дорог противогололёдными реагентами. Власти считают её самым действенным способом оградить людей от травмирования, однако горожане сомневаются в безопасности посыпки, которая разъедает обувь и детали машин. Накануне в Роспотребнадзоре заявили, что реагенты не влияют на здоровье проживающих в столице людей — роста числа обострений хронических заболеваний, связанного с ними, зафиксировано не было. Тем не менее, кто точно страдает от появляющихся на улицах города химикатов, так это собаки. Реагенты оказывают негативное влияние на нежные подушечки лап домашних питомцев: они способны вызвать раздражения, ожоги и даже язвы.

Так произошло и с четырёхлетним кокер-спаниелем по кличке Локи, который повредил лапу во время прогулки в одном из дворов подмосковного Подольска. В рану попали реагенты, что спровоцировало появление гнойного процесса между пальцами. Несмотря на то, что врачи прибегали к разным методам терапии, в частности, проводилась местная обработка, применялись антибиотики, ситуация только усугублялась.

«Уколы нам не помогли. Врач сказал, что палец нужно удалить, чтобы инфекция не распространилась дальше. Изначально хотели ампутировать ещё один палец, но его, к счастью, удалось спасти», — рассказал News.ru хозяин собаки Владимир.

Валерия Стряпан/News.ru

Сейчас врачи продолжают делать Локи уколы. Ему больно наступать на лапу, которая была прооперирована. Теперь перед прогулкой хозяева одевают ему специальные сапожки.

«Я могу понять, когда реагенты рассыпают на проезжую часть. Но зачем использовать их во дворах, где гуляют не только собаки, но и дети? Они ведь разносят обувью всю эту химию на детские площадки, где потом лепят снежки, а руки тянут к лицу. Почему на пешеходной части нельзя ограничиться обыкновенным щебнем?» — недоумевает Владимир.

От реагентов на улицах собаки страдают и в Москве. Хозяева французского бульдога по кличке Смайлик рассказали «Москве 24», что когда их любимец наступает на рассыпанные на улицах города вещества, он начинает верещать и не даёт притронуться к лапам. Поэтому в зимнее время собаке одевают каучуковые носки.

В дружественном России государстве — Белоруссии — собачники тоже жалуются на пагубное воздействие реагентов на лапы их любимцев. Дороги Минска также посыпают песчано-соляной смесью. Владелица кавказской овчарки рассказала, что однажды её любимец повредил лапу гвоздём. Собаке сделали операцию, рана затянулась и не напоминала о себе до первой зимы.

«То место, где раньше была рана, снова начало гноиться. Курс антибиотиков вроде бы помог, но дал лишь временный эффект. Вывод о связи проблемы нашей собаки и реагентов на дорогах мы сделали самостоятельно, потому что обострения случаются именно в это время года», — цитирует женщину «Зелёный портал».

Она также отметила, что собака чувствует себя заметно лучше, когда выходит на прогулки с перемотанной плёнкой лапой, поверх которой одет носок.

Москва закупает реагенты сверх нормы

В борьбе с гололедицей коммунальные службы Москвы используют несколько видов реагентов. В их химический состав входят минеральная соль, ацетаты, хлористый калий, магний и другие элементы. На проезжей части применяются твёрдые и жидкие противогололёдные материалы. На тротуарах комбинированный материал, в состав которого входит не менее 50% мраморной крошки, рассказал Андрей Соколов, заместитель руководителя ГБУ «Автомобильные дороги». Именно это учреждение, которое является подведомственным департаменту ЖКХ московского правительства, выступает заказчиком противогололёдных реагентов для обработки городских дорог. По данным СПАРК-Interfax, в сентябре мэрия заключила пять контрактов на общую сумму порядка шести млрд рублей на их закупку. Данные объёмы планируется израсходовать в эту зиму. Победитель и единственный участник всех аукционов — зарегистрированное в Москве ООО «НПО «Путевые технологии». Гендиректором компании является Денис Баклушин.

СПАРК-Interfax Скриншот

В общей сложности мэрия закупила 324 000 тонн реагентов. При этом общая обслуживаемая хозяйственниками площадь дорог Москвы по состоянию на 20 января составляет 36 млн кв.м., сообщается на сайте ГБУ «Автомобильные дороги». Выходит, что на каждый квадратный метр московских дорог припасено 9 кг реагентов. Рекомендуемая средняя норма расхода твёрдых противогололёдных материалов составляет 42 гр на кв.м., говорится на сайте УЗПМ, чья дочка получила контракты московской мэрии. По условиям техзадания, противогололёдные реагенты будут использоваться с 1 октября 2018 года по 31 марта 2019 года (182 дня). Даже если столичные коммунальщики будут посыпать абсолютно все городские дороги и тротуары ежедневно в течение этого срока, при средней норме расхода они всё равно потратят порядка 7,6 килограмма.

Закупка, помимо прочего, превышает и стандарты самой мэрии. Объём применения твёрдых противогололёдных реагентов составляет 185−200 тыс. тонн в сезон, говорится в распоряжении правительства Москвы «Об утверждении технологии зимней уборки с применением противогололёдных реагентов».

Возможно, именно из-за переизбытка реагентов работники коммунальных служб начали рассыпать его до появления снега и наледи. Пользователи социальных сетей начали жаловаться на это ещё в ноябре 2018 года.

Можно ли найти замену химикатам

В 2011 году в Москве провели эксперимент, в рамках которого реагент был заменён на гранитную крошку, однако эта практика не прижилась. Столичные власти утверждают, что обойтись без реагентов невозможно. Также якобы поступали жалобы на то, что гранитная крошка стала забивать и ломать эскалаторы в метро.

«Полностью отказаться от реагентов точно не получится, иначе увеличится число травм, ДТП и пробок. Уж больно часто у нас случаются резкие перепады температур с переходом через ноль. Так что без реагентов не обойтись. И я прошу горожан с уважением относиться к работе коммунальных служб», — заявил в разговоре с «АиФ» заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.

Тем не менее в конце 2015 года Санкт-Петербург пошёл по пути европейских стран и отказался от использования химических реагентов. Тогда руководство города изучило влияние технической соли на городскую среду, людей и животных. Оказалось, что хлорид натрия убивает растения, наносит вред животным, плохо влияет на здоровье людей. Единственные трассы в Петербурге, где по-прежнему используются реагенты — это Кольцевая автодорога и ЗСД. Теперь петербуржцы в качестве бонуса имеют возможность наслаждаться хрустящим снегом под ногами, а не хлюпаньем жижи.