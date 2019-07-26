https://static.news.ru/photo/db4e2c40-afab-11e9-9d5f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Появился новый рейтинг поддержки Владимира Путина. Его работу на посту президента одобряет почти 65,2% населения. При этом на вопрос о доверии главе государства положительно ответили около 73% респондентов.

Исследование проводил ВЦИОМ, в нём участвовали 11,2 тысячи респондентов. Согласно его результатам, правительство и возглавляющий его Дмитрий Медведев таким успехом у народа, как Путин, похвастаться не могут. Оценка их работы составила 41,8% и 38,3% соответственно.

На вопрос «А если говорить о политиках, кому Вы доверяете, а кому не доверили бы решение важных государственных вопросов?» респонденты должны были сами назвать политиков. Среди опрошенных 31% выразили доверие президенту РФ, 13,7% — министру обороны Сергею Шойгу. Медведеву не доверяют 23,1% россиян, а Жириновскому — 22,1%.

Как отмечается в исследовании, уровень поддержки партии «Единая Россия» среди граждан страны составил 33%, КПРФ — 14,7%, ЛДПР — 12,6%, «Справедливой России» — 6,1%.

Ранее руководитель ВЦИОМа Валерий Фёдоров назвал главную причину резкого снижения рейтинга президента Путина. По его словам, россияне просто перестали верить в то, что жить станет лучше. Люди также не понимают, почему кризис якобы закончился в 2016 году, а жизнь лучше не стала.

Фёдоров также отметил, что пенсионная реформа перечеркнула все надежды граждан на высокие зарплаты, хорошую медицину, образование и социальное обеспечение, писал News.ru.