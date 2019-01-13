USD  66.9167 EUR  77.1282
GOLD1,287 $   Brent60.18 $ Bitcoin3,630.17 $
МОСКВА-6°C19:33
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Путин поздравил «Вивальди-оркестр» с 30-летием

Anatoly Lomokhov/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Президент России Владимир Путин поздравил с 30-летием коллектив российского государственного академического камерного «Вивальди-оркестра». Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Вы покорили мировые сцены, стали настоящими посланниками отечественной культуры, многое сделали для того, чтобы познакомить публику с наследием выдающихся композиторов, лучшими традициями российской исполнительской школы», — говорится в сообщении.

Также Путин отметил вклад Светланы Безродной — художественного руководителя оркестра.

Как ранее писал News.ru, Владимир Путин, выходя из Петропавловской крепости и уже сев в машину, заметил, что одна девочка плачет. Оказалось, она хотела сфотографироваться с ним, но не успела. Президент тут же выполнил её просьбу.


самое читаемое
общество
Немцы назвали причину отвращения к туристам из России
спорт
Защищавший Логинова норвежец набросился на РУСАДА

читайте также
общество 13:10, 8 января 2019
Путин утешил расплакавшуюся девочку
общество 09:34, 7 января 2019
Путин поздравил россиян с Рождеством
общество 12:45, 2 января 2019
Владимир Путин поздравил с днём рождения Юрия Григоровича
Лента новостей
происшествия 19:24
Более десяти человек погибли в ДТП в Уганде
общество 19:17
Спасатели предупреждают о лавинах в Сочи
в мире 19:16
Трамп: стена поможет снизить уровень преступности
спорт 19:16
Шипулин признал гениальность победивших на КМ россиян
в мире 19:14
Американцы винят Трампа в шатдауне
Другие новости
общество 19:17
Спасатели предупреждают о лавинах в Сочи
общество 18:55
Московский ресторан эвакуировали из-за возгорания
общество 18:40
Пушков: Белоруссию хотят толкнуть на путь Украины
общество 17:00
Гололедица и метель ожидаются в Москве 14 января
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top