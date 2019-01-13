Путин поздравил «Вивальди-оркестр» с 30-летием

https://news.ru/storage/news/4736e64da7b48c129bd42a48921dae72/d00bc549-d8f1-4187-b632-0fc0c23f2d41_850.jpg Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Президент России Владимир Путин поздравил с 30-летием коллектив российского государственного академического камерного «Вивальди-оркестра». Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Вы покорили мировые сцены, стали настоящими посланниками отечественной культуры, многое сделали для того, чтобы познакомить публику с наследием выдающихся композиторов, лучшими традициями российской исполнительской школы», — говорится в сообщении.

Также Путин отметил вклад Светланы Безродной — художественного руководителя оркестра.

Как ранее писал News.ru, Владимир Путин, выходя из Петропавловской крепости и уже сев в машину, заметил, что одна девочка плачет. Оказалось, она хотела сфотографироваться с ним, но не успела. Президент тут же выполнил её просьбу.