Путин подписал указ о помиловании пяти человек

https://news.ru/storage/news/637c8eb47c603d9eed2fddc18ad24ffc/2cdf5f59-84e1-4abe-ad05-8368eef42bd3_850.jpg Nikolay Arsen

Президент Владимир Путин подписал указы о помиловании пятерых осужденных россиян. Соответствующие решения были приняты исходя из принципов гуманности.

Среди помилованных — Виктор Свободин, Александр Артюх, Олег Тарасенко, Борис Небреев и Татьяна Стокласко. Последняя освобождена от наказания в виде лишения свободы, а её судимость снята. Указы вступают в силу через 10 дней с момента их публикации.

В 2018 году это первые люди, помилованные президентом. Документы были опубликованы на официальном портале правовой информации.

Ранее News.ru сообщал, что Людмила Алексеева просила Путина о помиловании бизнесмена Игоря Изместьева, амнистии, пересмотре закона об иногагентах, внимательном отношении к реформе здравоохранения. Все предложения и вопросы, которые поднимала правозащитница, были переданы президенту.