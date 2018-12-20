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Путин подписал указ о помиловании пяти человек

Nikolay Arsen

общество [ версия для печати ]

Президент Владимир Путин подписал указы о помиловании пятерых осужденных россиян. Соответствующие решения были приняты исходя из принципов гуманности.

Среди помилованных — Виктор Свободин, Александр Артюх, Олег Тарасенко, Борис Небреев и Татьяна Стокласко. Последняя освобождена от наказания в виде лишения свободы, а её судимость снята. Указы вступают в силу через 10 дней с момента их публикации.

В 2018 году это первые люди, помилованные президентом. Документы были опубликованы на официальном портале правовой информации.

Ранее News.ru сообщал, что Людмила Алексеева просила Путина о помиловании бизнесмена Игоря Изместьева, амнистии, пересмотре закона об иногагентах, внимательном отношении к реформе здравоохранения. Все предложения и вопросы, которые поднимала правозащитница, были переданы президенту.


#россия #путин #помилование
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