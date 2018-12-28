USD  68.8865 EUR  78.5237
GOLD1,275 $   Brent53.59 $ Bitcoin3,624.38 $
МОСКВА-9°C01:34
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Путин подписал закон об отмене национального роуминга

Andrey Arkusha/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Россияне перестанут платить за национальный роуминг. Поправки в закон «О связи» подписал Владимир Путин.

Начиная с 1 июня 2019 года мобильные операторы будут обязаны устанавливать единые тарифы на звонки, совершаемые на всей территории страны. Как говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации, каждый абонент получит одинаковые условия оказания услуг, вне зависимости от того, находится ли он в субъекте, где купил номер, или за его пределами.

Как писал News.ru, ранее президент подписал ещё несколько важных законов: о гуманном обращении с животными, а также о декриминализации статьи 282 УК РФ за разжигание ненависти.


#закон #россия #путин #ОТМЕНА #роуминг
самое читаемое
спорт
Кабаева дала совет Медведевой
шоу-бизнес
Башаров сломал нос очередной жене


Лента новостей
оружие 00:59
Итоги испытаний «Авангарда» шокировали США
общество 00:44
Путин смягчил ответственность за «лайки» и «репосты»
происшествия 00:27
Экс-резидента Comedy Club обокрали в Москве
в мире 00:22
Названа причина задержания россиянки в Финляндии
общество 00:03
Путин запретил контактные зоопарки в ТЦ
Другие новости
общество 00:44
Путин смягчил ответственность за «лайки» и «репосты»
общество 00:03
Путин запретил контактные зоопарки в ТЦ
новый год 23:27
Пригожин вновь готовит новогодний приём в Кремле
общество 23:19
Рогозин: академия Циолковского будет бороться с «клоунами»
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top