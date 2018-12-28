Путин подписал закон об отмене национального роуминга

https://news.ru/storage/news/1366babad65aec0b1f835455ad32ad9b/62393e8b-b8af-4b98-a8eb-a057c967c8ae_850.jpg Andrey Arkusha/Global Look Press

Россияне перестанут платить за национальный роуминг. Поправки в закон «О связи» подписал Владимир Путин.

Начиная с 1 июня 2019 года мобильные операторы будут обязаны устанавливать единые тарифы на звонки, совершаемые на всей территории страны. Как говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации, каждый абонент получит одинаковые условия оказания услуг, вне зависимости от того, находится ли он в субъекте, где купил номер, или за его пределами.

Как писал News.ru, ранее президент подписал ещё несколько важных законов: о гуманном обращении с животными, а также о декриминализации статьи 282 УК РФ за разжигание ненависти.